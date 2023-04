La città piange Gavino Satta e Gianni Sainas 

La città piange due illustri quartesi, Gavino Satta - ex politico e amministratore cittadino per diversi anni - e Gianni Sainas, sindacalista Cisl e segretario della Funzione pubblica, scomparsi a distanza di poche ore l’uno dall’altro.

Satta aveva 89 anni, e gran parte della sua vita l’ha dedicata al lavoro di avvocato e alla politica, la sua grande passione che l’ha portato a sedere negli scranni più importanti del Municipio. Prima tra le fila del Partito socialista italiano di unità proletaria, ricoprendo per la prima volta - negli anni Sessanta e Settanta - il ruolo di assessore in Comune, in quota al Psiup. Per lungo tempo è stato anche consigliere comunale, e qualche anno dopo - dal 1983 sino agli inizi del 1990 - il ritorno nell’esecutivo di via Porcu in qualità di assessore alla Cultura con il Psd’Az, il partito dei Quattro Mori al quale è rimasto fedele sino all’ultimo.

Lutto che si unisce a quello per la scomparsa di Gianni Sainas, morto a 63 anni. Quartese doc, era sindacalista della Cisl, e da oltre un decennio segretario della Funzione pubblica: seguiva il Comune, la Provincia, ma anche la Regione e altri enti parastatali. Senza mai spezzare il legame stretto con la sua Quartu.

«Due persone importanti che hanno partecipato alla vita cittadina su due versanti diversi, uno da sindacalista e l’altro da politico e amministratore», il ricordo del sindaco Graziano Milia. «In particolare Gavino Satta è stato un grande dirigente politico, e da assessore per anni alla Cultura ha dato un contributo enorme alla nostra città: si è inventato Sciampitta», ricorda Milia, «ed è stato lui a volere l’acquisto del teatro, quello che noi oggi contiamo di ristrutturare e inaugurare. Dispiace che non possa vedere questo suo sogno concretizzarsi, il nostro impegno sarà dedicato anche a lui. Entrambi ci mancheranno tanto».