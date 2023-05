La città piange e omaggia il primo sindaco 

Una folla enorme ha dato ieri l’ultimo saluto a Giuseppe Marras, primo sindaco della città, eletto nel 1992, subito dopo la conquista dell’autonomia da Cagliari. Tante persone hanno voluto rendergli omaggio ieri mattina prima nella camera ardente allestita nella sala consiliare del Comune, in piazza Maria Vergine, poi al funerale. Ad omaggiarlo anche il presidente del Consiglio comunale Piergiorgio Massidda, che lo ricorda così: «Ho avuto il piacere di essere suo collega consigliere tra il 2005 e il 2011. È sempre stato molto attento ai bisogni della gente, amava Monserrato».

La camera ardente

Marras è morto martedì dopo una lunga malattia. Aveva 76 anni. Fu eletto primo cittadino nelle fila della Democrazia cristiana nel 1992, ricoprendo l’incarico fino al 1994. In Municipio il comandante della Polizia locale Massimiliano Zurru esprime la sua gratitudine: «Fu lui a darmi l’incarico nel 1994, avevo 24 anni. È grazie a lui se ho raggiunto tanti risultati e se oggi sono in grado di affrontare nuove sfide». Anche dopo la fine del mandato di sindaco è rimasto nel cuore dei monserratini. «Con lui se ne va un pezzo di storia, quando siamo diventati Comune autonomo ci ha resi orgogliosi della nostra città», dice Ferruccio Zedda, che all’epoca aveva 27 anni. «Era una persona onesta, per tutto quello che ha fatto per Monserrato merita di essere ricordato anche con l’intitolazione di una piazza», aggiunge Sandro Pistis, un altro cittadino andato a rendergli omaggio nella camera ardente.

Il funerale

Poi nel pomeriggio in tantissimi si sono ritrovati nella parrocchia del Santissimo Redentore per il funerale, officiato da don Sergio Manunza. «Giuseppe riceve oggi l'abbraccio di tutta la comunità, che si stringe attorno ai suoi famigliari», ha detto il parroco durante l’omelia. «Pochi giorni fa l’ho incontrato e abbiamo pregato insieme. La sua vita è sempre stata semplice, come lo era lui stesso. La malattia non lo ha mai piegato, non ha mai perso la fede». Il sindaco Tomaso Locci ha preso la parola ricordando, tra le altre cose, come Marras fosse «sempre in mezzo alla gente, chiedendo a tutti come stessero, se avessero bisogno di qualcosa. È grazie anche a lui se ho intrapreso la strada che mi ha portato a diventare sindaco». Tonio Vacca fu primo cittadino subito dopo Marras. «Eravamo avversari, poi siamo stati alleati per un po’ e di nuovi avversari», dice, «ma tra di noi c’è sempre stato un rapporto di reciproco rispetto e stima. Era un grande uomo».