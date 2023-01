«La città perde un uomo perbene» 

Carbonia saluta Alessandro Masciarelli, protagonista indiscusso della storia degli ultimi decenni, impegnato nel mondo delle sport, della politica e delle attività commerciali.

Il lutto

Si è spento ieri all’età di 76 anni lasciando in città un ricordo indelebile di un carattere scoppiettante e di una generosità indiscutibile. Sandro, così era conosciuto da tutti, ha contribuito a scrivere la storia della città. Arrivato a Carbonia, agli inizi degli anni ‘50, ha seguito le orme professionali dei genitori, titolari di una delle storiche autoscuole della città che ancora oggi porta il cognome di famiglia. Di Carbonia si innamora subito mettendosi a disposizione della cittadinanza. È impossibile non ricordare il suo impegno politico. Consigliere e assessore sia comunale, sia provinciale (dell’allora Provincia di Cagliari) è sempre stato attento alle esigenze dei cittadini. Storica è stata qualche sua pungente provocazione, rimasta impressa nella memoria collettiva, come la volta in cui, da candidato a sindaco, affermò la sua intenzione di “portare il mare a Carbonia” così come prevedevano i progetti originali della città di fondazione che non furono portati del tutto a termine. «Lo ricordiamo con affetto e stima per il suo lungo impegno ed attivismo politico in città e per il grande contributo profuso nel mondo del calcio – afferma il sindaco Pietro Morittu – era una persona perbene che ha lavorato indefessamente per la nostra comunità».

I ricordi

Un ricordo carico di affetto anche quello dell’ex sindaco Antonangelo Casula, con il quale Masciarelli fu assessore dal 1997 al 2001: «Ci siamo sentiti l’ultima volta qualche giorno fa, tra noi è sempre rimasto un rapporto di sincera amicizia. dice – Conservo il ricordo di un politico collaborativo quando era in minoranza e di un assessore leale e generoso quando lavorammo insieme per la città». Il nome di Sandro Masciarelli è, inoltre, indiscutibilmente legato alla storia del calcio cittadino e del Carbonia Calcio. Oltre cinquant’anni nel corso dei quali è stato tifoso, calciatore, allenatore, dirigente, direttore sportivo e presidente. Checo Fele, storico allenatore ai tempi della C2 e non solo, ha di lui un ricordo indelebile: «È uno dei protagonisti più importanti della storia Biancoblu e anche della mia da allenatore. – racconta - Ricordo le tante campagne acquisti condotte insieme per dare al Carbonia la miglior squadra possibile, così come ricordo il suo infinito amore per la società». Aldo Scopa, storico difensore della squadra cittadina, aggiunge: «Sandro era sempre presente e di buon cuore. Ricordo molto bene che, non avendo la società le risorse necessarie, lui metteva a disposizione della squadra le macchine dell’autoscuola per andare in trasferta». Anche Marco Fenu, attualmente delegato provinciale della Figc Carbonia Iglesias, ha uno splendido ricordo: «Fu lui – dice – a portarmi al Carbonia negli anni 70. La Figc lo ricorda con stima e affetto per tutto quello che ha fatto per questo sport nel nostro territorio». Una volta lasciato il Carbonia Sandro si dedicò ad un’altra avventura calcistica: la fondazione della società di Calcio Giovanile Carbosarda. Domani, alle 11.30, il funerale della chiesa di San Ponziano.