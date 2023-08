La città palestra a cielo aperto 

L’esercizio fisico quale strumento di terapia e di prevenzione delle patologie croniche. La città di Iglesias è pronta a mettere a disposizione tre diversi percorsi per un programma innovativo che renderà possibile, tramite il monitoraggio ed i suggerimenti di alcune figure professionali, le attività sportive mirate alle proprie esigenze e specifiche per le più svariate patologie.

Il progetto

Dalla sinergia fra la Asl Sulcis Iglesiente, l’amministrazione comunale e la società sportiva Jolao Iglesias, nasce il progetto “Salute e benessere”. «Le passeggiate della salute e il fit-walking, sono state iniziative preliminari utili alla costituzione del nuovo progetto. - spiega il direttore tecnico della Jolao Riccardo Trentin - Iglesias sarà una città innovativa sotto questo punto di vista perché permetterà di programmare delle attività di fitness (monitorate dalla presenza di diversi professionisti) che consentiranno di trasformare l’attività fisica in uno strumento di benessere e d’inclusione sociale, attraverso dei percorsi che assumono la doppia valenza culturale e salutistica. Percorsi che saranno “cardioprotetti”, perché assieme all’Ittica Collu, doneremo un cardioprotettore portatile, nell’attesa che in futuro questi strumenti vengano posizionati laddove i gruppi di lavoro svolgeranno le attività».

Attività che prevedono dei tragitti presenti nell’ambito urbano e che sono stati appositamente studiati: «Abbiamo effettuati diversi sopralluoghi. - spiega l’assessore con delega all’Ambiente e alla Viabilità Francesco Melis - A breve partiranno i lavori per rendere il tracciato ancora più sicuro, tramite la cartellonista e l’avvio di un’app che permetterà ad ogni singolo fruitore di conoscere le distanze, il consumo di calorie, l’impegno dal punto di vista metabolico e di altri svariati parametri scientifici utili alla personalizzazione dell’attività in base alle proprie esigenze».

I protagonisti

È stato chiamato il “chilometro del benessere” uno dei tracciati presenti nell’iniziativa (partendo dal Belvedere del colle Buoncammino si arriverà fino a Bingiargia) e coinvolgerà un gruppo di pazienti che soffrono di gravi disabilità psichiatriche. L’istruttore qualificato e referente regionale per il progetto della Asl Sulcis Massimo Rossi, sarà il supervisore del programma che rientra nel piano regionale sulla promozione dell’esercizio fisico per chi soffre di schizofrenia e depressione. Il gruppo che utilizzerà il percorso e praticherà dello sport inteso come strumento di terapia, avrà una regia multidisciplinare, tramite il “Centro di Salute Mentale” i partecipanti verranno presi in carico e saranno costantemente monitorati e valutati in ogni singolo step dell’iniziativa dal medico della “Medicina dello sport” della Asl Sulcis Iglesiente Francesco Piras.

