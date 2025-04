La città ostaggio di due maxi ingorghi 

Non circolava il buonumore, figuriamoci il traffico, ieri mattina in due delle strade più percorse della città, dove nell’ora di punta del primo mattino si è attesa anche un’ora prima di riuscire a liberarsi dai giganteschi ingorghi. Un banale tamponamento sulla Statale 195 Racc e la sostituzione del guardrail nel tratto finale dell’Asse mediano di scorrimento, sul lato di Pirri, hanno creato lunghi serpentoni di veicoli che procedevano di pochissimi metri ogni minuto, oltretutto in due strade dalle quali uscire senza percorrerle almeno per un lungo tratto è estremamente complesso.

Via Roma intasata

A causare gli spaventosi rallentamenti nell’ultimo tratto di viale Colombo (sul lato dell’Ammiragliato), nell’intero lato mare di via Roma e poi nella viabilità a La Plaia e oltre, è stato un banale incidente accaduto sulla Statale 195 Racc: è la strada che, alla prima uscita a destra all’imbocco del Ponte della Scafa verso Capoterra, conduce poi alla Statale 130. Su uno dei ponti della 195 Racc si è verificato all’ora di punta di inizio mattina un tamponamento senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, ma i mezzi hanno ostruito la strada. Inevitabili, a quel punto, i rallentamenti che - considerato che era l’orario in cui i cagliaritani andavano al lavoro - si sono presto estesi fino a viale Colombo. Sul lato mare di via Roma, in particolare, la pazienza degli automobilisti è stata messa a dura prova: l’ingorgo ha tenuto prigionieri tutti per circa un’ora. La situazione è tornata alla normalità verso le 11, quando una parte della carreggiata che scorre accanto alla laguna di Santa Gilla, in direzione di Elmas, è stata liberata e il traffico ha ripreso a fluire. L’ingorgo si è così lentamente sciolto e con il trascorrere dei minuti la pur trafficata normalità si è estesa a via Roma lato mare e poi all’ultimo tratto di viale Colombo.

Fermi sull’Asse mediano

Il secondo ingorgo si è verificato sull’Asse mediano e ha reso difficile la vita a chi era diretto verso la rotonda di via Cadello. La chiusura di una delle due corsie di marcia, che precede i lavori – mai iniziati – per la sostituzione di pochi metri di guard-rail, ha concentrato nel medesimo spazio il flusso delle auto che percorrevano la strada in direzione Brotzu rallentando il traffico sull’Asse: chi doveva svoltare per la rotatoria ha bloccato anche le persone che invece dovevano scorrere sul ponte e poi proseguire verso l’ospedale Brotzu. E il traffico è impazzito.

