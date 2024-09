La città ostaggio delle transenne 

Dal piazza Palazzo al Bastione, da viale Diaz al Poetto, da via Roma a viale Trieste; monumenti, strade, cantieri; non c’è angolo della città che non sia recintato con le fantomatiche transenne con lo stemma comunale. La loro utilizzo sarebbe dovuto essere provvisorio, giusto il tempo per risolvere un’emergenza ed evitare pericoli a passanti o automobilisti. Invece no, i recinti metallici, in certi punti, fanno parte dell’orografia del terreno e dimostrano l’incapacità di gestire e risolvere – per mancanza di fondi – le esigenze del capoluogo. I cagliaritani ormai non ci fanno più caso, tanto è il tempo che è passato dalla loro sistemazione. Tanti, la maggior parte, sono arrugginiti e sbilenchi e non svolgono più loro funzione.

La mappa

Forse si fa prima a dire dove non ci sono. Decine di chilometri di transenne sono sparse lungo le strade cittadine, nessun quartiere – di pregio o popolare – è indenne da questi steccati. Alcuni addirittura fanno parte integrante del panorama e nessuna li nota più. Come quelli sistemati nella notte dei tempi nel Terrapieno a protezione di un costone roccioso o, continuando il tour, nella salita che conduce a Porta Cristina, sulla destra prima del varco, a difesa dei pedoni da un muro pericolante. Senza dubbio il quartiere più colpito è Castello. Nel rione del centro storico più antico del capoluogo diverse strade e monumenti sono sbarrati dalle barriere metalliche. Le ultime, piazzate proprio pochi giorni fa, in piazza Palazzo, tra la Cattedrale e la sede della Prefettura e della Città Metropolitana. Il paradosso è che, almeno in questo caso, hanno contribuito alla cacciata delle auto da un’area dove parcheggiare è vietato per restituirla a turisti e cagliaritani. Lo stesso non si può dire poche centinaia di metri più giù, nel bastione di Santa Caterina, recintata da anni a causa di scavi archeologici senza fine. Stesso film in via Dei Genovesi, dove una steccato all’altezza del rudere di Palazzo Aymerich obbliga le auto a svoltare a sinistra.

Spostandoci verso il centro, da piazza Repubblica troviamo le transenne per i lavori infiniti della metro di superficie e, sempre in via Dante, uno sbarramento per un cantiere all’angolo con via Cimarosa.

L’interrogazione

I consiglieri comunali di minoranza Alessandra Zedda e Ferdinando Secchi chiedono chiarimenti all’assessore ai Lavori pubblici Yuri Marcialis. «Abbiamo ricevuto decine di segnalazioni di cittadini ingabbiati», afferma Secchi. «I punti critici sono in via San Domenico all’altezza del portico Romero e a Castello, nelle vie Fossario, Porcell, Dei Genovesi e Lamarmora e tutte le strade di intersezione con il Bastione. Il problema non è solo estetico ma di sicurezza. L’altro giorno una donna è caduta a causa di una transenna malconcia». Alessandra Zedda rincara la dose. «Siamo circondati, eppure il sindaco in campagna elettorale aveva preso l’impegno di eliminarle almeno nei punti più importanti».

L’assessore Marcialis precisa che «non tutte sono in capo al mio assessorato, la maggior parte delle transenne sono di Enel, Abbanoa o altri enti pubblici. Ci sono anche quelle posizionate dalla Protezione civile, che fa capo al sindaco, in caso di pericoli causati da privati: servizio a pagamento». Per stare sul tema dell’interrogazione Marcialis afferma che «per quanto riguarda via san Domenico abbiamo già dato incarico a un’impresa di mettere in sicurezza la facciata dell’ex circoscrizione». Discorso più complicato per Castello: «Servono 28 milioni di euro per i costoni rocciosi e le mura».

RIPRODUZIONE RISERVATA