La città ostaggio dei vandali 

Gomme squarciate, finestrini e lunotti rotti, specchietti retrovisori spaccati e carrozzerie danneggiate. Raid notturno domenica nel centro di Nuoro, tra via Gramsci, via La Marmora, via Manzoni e via Catte dove i vandali hanno danneggiato almeno una decina di auto, portando via anche i pochi beni di valore. La scoperta è avvenuta nelle prime ore della mattina quando i proprietari dei mezzi si sono accorti dei danneggiamenti e hanno iniziato a chiamare gli agenti della squadra Volante della polizia che ha avviato le indagini per risalire agli autori del gesto.

Scatenati

Un atto teppistico ma non solo, perché dalle auto danneggiate sono stati asportati anche alcuni oggetti. Un raid che potrebbe essere andato avanti per diverso tempo visto che chi ha agito si è spostato da una via all’altra della città. In via Gramsci è stato preso di mira il furgone di un imprenditore edile straniero. In vandali hanno spaccato un vetro e provato anche a mettere in moto il mezzo. Non riuscendo nell’intento sono fuggiti. Sul posto gli agenti della Scientifica che hanno raccolto elementi per cercare di risalire agli autori. Poco più avanti, a una cinquantina di metri, vicino al campetto dell’oratorio de Le Grazie invece è stata presa di mira una utilitaria una Peugeot 206, all’interno un caschetto di protezione di una bambina è quello che rimane.

Furto

Nel sedile posteriore infatti era custodita la bicicletta della ragazzina, portata via dai ladri che hanno prima sfondato un finestrino laterale e poi il lunotto posteriore.

La rabbia dei residenti

Alle 9 del mattino alcuni residenti si sono accorti di aver le auto fuori uso. Almeno tre le auto prese di mira in via Manzoni, due con le gomme squarciate, mentre ad un’altra è stato rotto uno specchietto retrovisore ed è stata danneggiata la carrozzeria. «L’auto mi ha segnalato una perdita di pressione delle gomme attorno alle 20 – racconta una proprietaria – ma non ho pensato a questo». Quando arriva la polizia per redigere l’ennesimo verbale della giornata, un altro cittadino si avvicina agli agenti: «Anche alla mia auto posteggiata in via La Marmora è stata squarciata la gomma, ho già provveduto a riparare il guasto perché avevo un impegno urgente». Poco dopo un’altra segnalazione. Arriva da via Catte. I vandali sono passati anche in quella strada, anche in questo caso due auto sono state danneggiate.

Assalto alla macchinetta

Attorno alle 2 della notte, una pattuglia dei carabinieri invece è intervenuta in una tabaccheria di via La Marmora, dove un ragazzo, evidentemente alterato perché riteneva di aver subito un enorme torto visto che non aveva avuto indietro il resto, avrebbe tentato di danneggiare la macchina distributrice di prodotti da cui si era appena servito.

Occhi elettronici

Le indagini cercano di dare un volto ai vandali attraverso le telecamere che domenica notte potrebbero aver ripreso le loro gesta.

