La città ospita i grandi dell’ippica 

La città, per la prima volta nella storia, come teatro di un evento equestre di livello internazionale. Mancano due giorni al “Sardegna gran tour”, il concorso ippico di salto ostacoli che vedrà scendere in campo otto nazioni per contendersi il montepremi di 297 mila euro. Tre le giornate di gare con ingresso gratuito. L’inaugurazione avverrà venerdì alle 10 con il taglio del nastro. Domenica la conclusione dedicata al Grand Prix con in palio 106 mila euro.

Palcoscenico

«Sarà un occasione per far conoscere a tanti cavalieri italiani e stranieri un’Isola unica al mondo», esordisce così Silvia Luise, organizzatrice dell'evento e cofondatrice di Equievent, l’associazione promotrice. «Siamo solo alla prima edizione, ma si sono iscritti già diversi atleti olimpionici e grandi nomi del salto ostacoli internazionale, vogliamo sorprendere gli appassionati e portare nuovo pubblico a questo sport meraviglioso», conclude l'ex-amazzone. Gli impianti rinnovati del Centro ippico militare “Campo Generale Rossi”, in via Tramontana, saranno il palcoscenico della competizione. «Abbiamo ottimizzato le strutture, aggiunto nuove tribune e riverniciato l'erba per non turbare le prestazioni dei cavalli», annuncia il generale Sandro Branca, presidente della commissione locale dell'Anac Sardegna, «loro sono veri atleti e vedere ombre di colore diverso potrebbe distrarli» continua.

In gara

«Abbiamo aggiunto un palco rialzato per gli spettatori con disabilità, in modo che possano godersi lo spettacolo senza essere coperti dalla staccionata» aggiunge Luise. Situazione in contrasto con il rilancio mai avvenuto dell'ippodromo del Poetto, ex-simbolo dell'ippica cagliaritana. «Si tratta di incarichi politici, noi apparteniamo al mondo equestre. In quell'impianto manca la visione e la formazione di chi l'ambiente lo conosce bene e sa quali siano le necessità» sostiene il generale Branca. A gareggiare nei percorsi, non solo olimpionici esteri come Puck, Obernauer e Da Silva, ma anche eccellenze italiane come Emanuele Gaudiano, Francesca Ciresi, Bruno Chimirri e la figlia d'arte Elisa Chimirri. A contendersi il premio ci saranno i top rider sardi, rispettivamente campione e vicecampione regionale, Gianleonardo Murruzzu e il giovanissimo Antonio Meloni, cagliaritano di 20 anni. «Siamo una terra di grande tradizione per gli sport equestri e spero che questa esperienza possa essere la prima di una lunga serie», aggiunge Bruno Perra, presidente del Coni regionale. Hanno dovuto superare qualche ostacolo anche gli organizzatori. «Il coordinamento di un evento di questo calibro non è facile, tra collegamenti via mare, trasporto cavalli e sistemazione dei partecipanti con i loro accompagnatori», racconta Luise. «Quest'anno abbiamo ospitato per un altro concorso nazionale ben 5 mila persone, visto il montepremi di 10 volte superiore ci aspettiamo grandi numeri per questo fine settimana», afferma Branca.