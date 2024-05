La città omaggia la sua patrona 

Succede ogni anno, il 21 maggio. La città si ritrova per festeggiare la sua patrona, ma questa del 2024 non è una festa come tutte le altre. Perché li, davanti a monsignor Gianmatteo Caputo, delegato Patriarcale per i beni culturali del Patriarcato di Venezia, nella messa delle 19, ripresa in diretta da Videolina, c’è la teca con il simulacro di Sant’Elena che contiene le reliquie. I sacri resti sono arrivati in città sabato scorso e da allora è un continuo via vai di pellegrini e quartesi per rendere omaggio all’Imperatrice.

Devozione

E ieri la fede e la devozione, nel giorno di Sant’Elena erano, se possibile ancora più forti. Lo si capiva subito da questa basilica piena di affetto e commozione. E dalle parole cariche di riconoscenza di monsignor Caputo, il custode delle reliquie. «Il mio grazie vada a tutta la comunità di Quartu. Esco davvero arricchito dall’esperienza vissuta qui. Mi sono subito sentito accolto e abbracciato dal calore della vostra fede e dall’ospitalità di don Alfredo, un vero fratello». E don Alfredo Fadda, parroco della basilica, ha aperto la celebrazione proprio con parole di ringraziamento per monsignor Caputo «che ci ha portato qui le reliquie e che partirà oggi e questo è un preludio alla partenza delle reliquie. Un po’ ci dispiace ma siamo contenti per quello che abbiamo vissuto e sicuramente non dimenticheremo la festa di quest’anno».

Basilica piena

Le navate della basilica traboccano di persone. In prima fila ci sono le autorità: il presidente del consiglio regionale Piero Comandini, il sindaco Graziano Milia, la presidente del consiglio comunale Rita Murgioni e il delegato per la città metropolitana Martino Sarritzu. Ci sono i comitati con le bandiere e i carabinieri e gli agenti della Polizia locale in alta uniforme a presidiare la teca con la Santa. Monsignor Caputo parla ancora durante l’omelia: «È un grande dono avere in questo giorno Sant’Elena che è venerata in questa città. Ed è un dono straordinario non solo per voi ma anche per me che rappresento la chiesa veneziana, la comunità di Sant’Elena che custodisce la vostra patrona da più di 800 anni». E alla fine chiude con una lettera da lui scritta in questo giorno speciale: «Elena insegnaci che la grandezza si trova nel servizio ai fratelli vissuto nella carità. Insegnaci la pazienza e la sopportazione. Tu che hai vissuto tra Oriente e Occidente prega per noi».

I fotogrammi

E dai banchi partono applausi. Tra i fotogrammi di questa cerimonia restano i doni dell’offertorio, i canti del coro e i goccius finali alla Santa cantati dal cantautore Tonio Pani, che concede il bis dopo il debutto in occasione dell’arrivo delle reliquie nella messa di sabato scorso.

Ad ascoltare ci sono centinaia di fedeli, con gli occhi lucidi e le mani giunte. «È una festa speciale», dice Aldo Seruis della confraternita della Madonna del Rosario, «l’emozione è grandissima». E poi Giulia Ruggeri, 20 anni, che frequenta oratorio. «Ho avuto il privilegio nel 2022 di andare con don Gianmarco Lorrai a Venezia. Siamo stati nella chiesetta dedicata a Sant’Elena dove sono custodite le reliquie, è stata una cosa che non dimenticherò mai».

Prima del commiato davanti all’altare si consuma il passaggio del medaglione dal presidente uscente del Comitato di Sant’Elena Gianni Orrù a quello nuovo Antonio Longoni, tutti elegantissimi per l’occasione con mogli al seguito. E oggi si continua. Alle 19 davanti alle reliquie la messa per Santa Rita. In attesa venerdì di salutare le reliquie di Sant’Elena.

RIPRODUZIONE RISERVATA