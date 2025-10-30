La città omaggia il suo patrono 

Una rossa processione attraversa di buon mattino le strade del centro storico. Sono i parroci di Cagliari che, con i paramenti del colore del sangue dei martiri, guidati dall’arcivescovo Giuseppe Baturi, scendono dalla Cattedrale per recarsi alla basilica di San Saturnino nella festa del patrono di Cagliari. Con questo solenne corteo, per l’occasione vengono recate solennemente anche le reliquie del giovane martire custodite, durante tutto l’anno, nella chiesa primaziale di Castello.

Le celebrazioni

La festa del patrono di Cagliari si era aperta alla vigilia, mercoledì sera, nella basilica di piazza San Cosimo con la celebrazione dei Vespri che ha coinciso con il Giubileo degli amministratori pubblici e di coloro che sono chiamati al governo della città. Rito presieduto da monsignor Baturi alla presenza delle principali autorità locali, sia civili che militari. Cuore della festa patronale la solenne processione, ieri mattina, dal Duomo sino alla Basilica per la solenne celebrazione eucaristica. Durante la celebrazione della messa, monsignor Baturi ha proposto il giovane martire come testimone di speranza, in sintonia con il tema dell’Anno Santo diocesano: “la speranza che non delude”. «Il nostro giovane martire – ha detto – ha rinunciato alla vita terrena pur di non tradire il Signore e giungere alla speranza della vita eterna». Nel suo intervento ha invitato i fedeli a non cedere alle illusioni di felicità effimere, ma a radicare la propria vita in un amore più grande: «Non inganniamo il nostro cuore con il piacere, la ricchezza o il potere. La felicità è solo in un amore che sfonda la dimensione terrena. La nostra speranza è Gesù risorto, che dà alla vita un senso e un orizzonte di valore eterno».

Gerusalemme sarda

Fu Alberto La Marmora, nel 1819, arrivando in città dal mare e restando ammaliato dal contrasto fra il palmeto del tempio paleocristiano più antico dell’Isola e il bianco giallastro della roccia calcarea, a coniare l’immagine di Cagliari come “Gerusalemme di Sardegna”.

Nata come martyrium, monumento celebrativo del martire cristiano Saturno (anche se per i cagliaritani è sempre stato Saturnino), messo a morte da Diocleziano, la sua cupola emisferica gli conferisce questo aspetto orientale e bizantino.

Festa semplice e intima

Nel più vasto paesaggio delle feste sarde — popolato da figure fortissime come Sant’Efisio a Cagliari, San Giovanni e San Costantino a Sedilo, San Simplicio a Olbia, San Michele a Bessude, Sant’Antioco nel Sulcis — il culto di Saturnino ha avuto un carattere meno “spettacolare” ma più antico e strutturale: la sua festa non coincideva con la grande mobilitazione di massa tipica dei santi “protettori dell’economia” o delle feste di traslazione, ma segnava un punto della memoria profonda, quasi una radice della città cristiana.

Se Sant’Efisio incarna il voto pubblico e la città che cammina in processione sino al mare, Saturnino rappresenta la città raccolta attorno a un trauma fondativo — il martirio — trasformato in identità; questa distinzione interna alla tradizione festiva sarda spiega perché il culto di Saturnino non scompare quando decadono le forme pubbliche tradizionali, ma si ridefinisce.

