VaiOnline
La festa.
31 ottobre 2025 alle 00:17

La città omaggia il suo patrono 

San Saturnino: prima la processione, poi la messa nell’antica basilica 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una rossa processione attraversa di buon mattino le strade del centro storico. Sono i parroci di Cagliari che, con i paramenti del colore del sangue dei martiri, guidati dall’arcivescovo Giuseppe Baturi, scendono dalla Cattedrale per recarsi alla basilica di San Saturnino nella festa del patrono di Cagliari. Con questo solenne corteo, per l’occasione vengono recate solennemente anche le reliquie del giovane martire custodite, durante tutto l’anno, nella chiesa primaziale di Castello.

Le celebrazioni

La festa del patrono di Cagliari si era aperta alla vigilia, mercoledì sera, nella basilica di piazza San Cosimo con la celebrazione dei Vespri che ha coinciso con il Giubileo degli amministratori pubblici e di coloro che sono chiamati al governo della città. Rito presieduto da monsignor Baturi alla presenza delle principali autorità locali, sia civili che militari. Cuore della festa patronale la solenne processione, ieri mattina, dal Duomo sino alla Basilica per la solenne celebrazione eucaristica. Durante la celebrazione della messa, monsignor Baturi ha proposto il giovane martire come testimone di speranza, in sintonia con il tema dell’Anno Santo diocesano: “la speranza che non delude”. «Il nostro giovane martire – ha detto – ha rinunciato alla vita terrena pur di non tradire il Signore e giungere alla speranza della vita eterna». Nel suo intervento ha invitato i fedeli a non cedere alle illusioni di felicità effimere, ma a radicare la propria vita in un amore più grande: «Non inganniamo il nostro cuore con il piacere, la ricchezza o il potere. La felicità è solo in un amore che sfonda la dimensione terrena. La nostra speranza è Gesù risorto, che dà alla vita un senso e un orizzonte di valore eterno».

Gerusalemme sarda

Fu Alberto La Marmora, nel 1819, arrivando in città dal mare e restando ammaliato dal contrasto fra il palmeto del tempio paleocristiano più antico dell’Isola e il bianco giallastro della roccia calcarea, a coniare l’immagine di Cagliari come “Gerusalemme di Sardegna”.

Nata come martyrium, monumento celebrativo del martire cristiano Saturno (anche se per i cagliaritani è sempre stato Saturnino), messo a morte da Diocleziano, la sua cupola emisferica gli conferisce questo aspetto orientale e bizantino.

Festa semplice e intima

Nel più vasto paesaggio delle feste sarde — popolato da figure fortissime come Sant’Efisio a Cagliari, San Giovanni e San Costantino a Sedilo, San Simplicio a Olbia, San Michele a Bessude, Sant’Antioco nel Sulcis — il culto di Saturnino ha avuto un carattere meno “spettacolare” ma più antico e strutturale: la sua festa non coincideva con la grande mobilitazione di massa tipica dei santi “protettori dell’economia” o delle feste di traslazione, ma segnava un punto della memoria profonda, quasi una radice della città cristiana.

Se Sant’Efisio incarna il voto pubblico e la città che cammina in processione sino al mare, Saturnino rappresenta la città raccolta attorno a un trauma fondativo — il martirio — trasformato in identità; questa distinzione interna alla tradizione festiva sarda spiega perché il culto di Saturnino non scompare quando decadono le forme pubbliche tradizionali, ma si ridefinisce.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

È un Cagliari a fari spenti

Terzo flop consecutivo alla Domus, delusione tra i tifosi 
l nello sport
Il racconto: a mia figlia un pannolone al posto del collare

«Parcheggiata per 12 ore al Pronto soccorso»

La disavventura dopo un incidente a Nuoro 
Giovanna Pittalis
Il caso

Il paese in piazza per bloccare i ladri dentro la chiesa

Notte movimentata a Villaperuccio: alcuni cittadini armati di bastoni 
Maria Grazia Peis
trAsporti

Tassa sugli imbarchi, Regione divisa

Per il Pd sarebbe «un regalo allo Stato se l’Isola si accollasse i 6,5 euro a biglietto» 
Alessandra Carta
il premio

Dall’arte allo show, l’identità irriducibile delle donne sarde

Anche Valeria Marini ieri a Cagliari sul palco delle “Feminas” di Coldiretti 
Umberto Zedda
Arte e ambiente

La musica rianima una sperduta grotta

Nel Monte Arci due ex Litfiba e un filosofo creano una canzone 
Valeria Pinna
Garlasco

Il padre di Sempio indagato a Brescia  per corruzione

Avrebbe versato 20-30mila euro  all’ex procuratore Venditti 