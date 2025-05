La città non cresce più, abitanti in calo 

Calano i residenti a Quartucciu dopo anni di crescita continua. Uno stop certificato dai numeri ma che non preoccupa l’amministrazione comunale: «Nessun allarme, il calo è modesto e siamo al lavoro per portare circa 2000 nuovi residenti in città».

I dati

La foto sull’andamento demografico per ora è preoccupante. Negli ultimi otto anni la città ha perso 474 abitanti dopo un boom costante: dai 10.808 residenti del 2001 si era arirvati al picco nel 2016, quando si era toccata quota 13.271, una crescita di quasi un terzo della popolazione che però sembra essersi fermata. Dal 2017 infatti si registrano numeri in costante calo. Nel 2024 la popolazione residente si è attestata sui 12.797, numeri simili a quelli registrati nel 2009. Il calo più significativo è stato quello tra il 2019 e il 2020 quando le statistiche hanno rivelato che 242 persone hanno lasciato la città.

L’analisi

Il primo cittadino Pietro Pisu non sembra però preoccupato. «Si tratta di un calo quasi impercettibile dal nostro punto di vista -sono le sue parole -, considerando il saldo negativo tra nascite e decessi direi anche fisiologico. Non è sicuramente una fuga dalla città. Nei primi anni 2000 infatti abbiamo avuto uno sviluppo importante grazie alle lottizzazioni che hanno circondato la città, la presenza di una buona offerta di immobili residenziali ha permesso a Quartucciu di essere appetibile alle tante nuove famiglie in cerca di una abitazione principale, questo anche dal punto di vista economico». Con il centro storico saturo, sono 1.600 i residenti, la città deve trovare altri sbocchi per attrarre nuove famiglie.

Le ricette

«Abbiamo fatto una scelta importante per quanto riguarda il centro storico», prosegue Pisu, «cioè favorirne il recupero. Nessun palazzo sulle rovine delle vecchie abitazioni. Inoltre pensiamo di abbattere la presenza di auto nel centro e riportare così i ragazzi a giocare nelle strade». La svolta però, in una città stretta tra Quartu da un lato e Selargius dall’altro, potrebbe arrivare dalle periferie: «Stiamo lavorando per adeguare il Puc al Piano paesaggistico regionale e sbloccare quindi alcune aree, soprattutto al confine con Quartu dove due lottizzazioni aspettano di vedere la luce ma, nel frattempo stiamo andando avanti spediti con i piani di risanamento urbano che sono ormai realtà dopo il meticoloso lavoro degli uffici». Presto infatti inizieranno i lavori che permetteranno la costruzione di nuove abitazioni: «Con il convenzionamento e il conseguente via ai lavori nei piani di risanamento di “Su Gregori” e “Arbuzzeri”», aggiunge il sindaco «contiamo di riprendere ad essere una città capace di espandersi come nel recente passato».

La stima

Più case, dunque. Ma per quante persone? «Riteniamo di poter portare nei prossimi anni duemila nuovi residenti», conclude il sindaco, «un numero che non ci deve spaventare, la nostra città garantisce un adeguato livello di servizi comunali, che a nostro avviso funzionano bene e che siamo pronti a erogare anche ai nuovi residenti».

