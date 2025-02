La città nella morsa dei baby vandali  

A Carbonia ritorna l’allarme baby vandali. Il fenomeno si ripresenta e colpisce siti vecchi e nuovi, ferendo non la sensibilità generale ma anche di chi a determinati posti è particolarmente legato. I casi hanno riguardato il totem che in piazza Rinascita ricorda il tragico destino di Gisella Orrù uccisa nell’estate 1989, il toccante ultimo messaggio lasciato dal giovane Mattia Marotta sotto il ponte di via Cannas dove venne ritrovato senza vita nel 2022, e poi alberi, attrezzature, arredi urbani. L’indignazione è enorme, pari alla condanna dei cittadini e delle associazioni. E delle istituzioni alle quali si chiedono contromisure.

Raid vandalici

Fra gli episodi recenti, due hanno urtato di più. In piazza Rinascita, pieno centro, era stato danneggiato (è stato ripristinato) il totem che, con la panchina annessa, il sodalizio Senso Comune aveva dedicato alla giovane trucidata 36 anni fa. Due, forse tre giorni fa invece qualcuno ha scrostato la frase che era stata impressa sul vetro del locale sotto il ponte del rio Cannas teatro della tragedia di Mattia Marotta. È un luogo che diventa anche di raccoglimento. Non è inusuale che qualcuno depositi fiori sebbene attorno regni degrado nonostante le pulizie eseguite ogni tanto dai volontari. Poche sere fa, protagonisti in negativi dei ragazzini che cercavano di sradicare a calci un in viale Arsia. Nel conto il tentativo di danneggiare gli arredi dei giochi a Villa Sulcis e le panchine in cemento nel parco Rosmarino.

Ricordo di Mattia

Il padre di Mattia Marotta, Cristian è pessimista: «Sotto quel ponte c’è ancora nostro figlio e quel messaggio che richiama alla necessità di trattare con amore tutti deve colpire anche chi si è lasciato andare a quel gesto». L’associazione “Le ali di Mattia” gestisce un locale a Is Gannaus: «Offriamo qualcosa ai ragazzi». L’associazione Senso Comune, diretta da Pierluigi Di Pasquale, sempre pronta a riscattare dal degrado aree urbane ed extraurbane, non abbassa la guardia: «Prendendo coscienza senza paura che in questa città ci sono evidentemente dei problemi, proviamo a ipotizzare alcune minime contromisure: si potrebbe ad esempio chiudere di notte il parco Villa Sulcis che ospita uno dei più importanti edifici del patrimonio razionalista, e possiamo azzardare l’ipotesi che una piazza Rinascita sufficientemente illuminata avrebbe forse fatto da deterrente». Dal sindaco Pietro Morittu arrivano parole di condanna «contro chi oltraggia la memoria delle persone e di chi rende la città più vivibile: stiamo valutando con la protezione civile se chiudere di notte Villa Sulcis».

