La città navigabile è quasi realtà 

Un paio di anni fa, il progetto delle vie d’acqua della Città metropolitana pensato con l’obiettivo di offrire percorsi di mobilità alternativa e sostenibile, sembrava solo una fantasia. Neppure cinque anni dopo, quel sogno sta per diventare realtà: navigheremo a bordo di battelli rigorosamente elettrici (simili a una chiatta) fino a Pirri, passando davanti allo stadio (aspettando quello nuovo) e all’interno il parco di Molentargius. Il progetto dell’idrovia (targato Città metropolitana e costato 1,8 milioni di euro di fondi Pnrr), poco più di sette chilometri e mezzo, sei fermate interconnesse con l’intermobilità delle piste ciclabili e pochi minuti per andare da Sant’Elia-Su Siccu a Pirri, accanto a Monserrato ,adesso ha una data: primavera 2026.

Rigenerazione urbana

L’impresa sta per terminare i lavori per la realizzazione delle fermate, immediatamente dopo la Città metropolitana aprirà una manifestazione di interesse grazie alla quale selezionerà l’operatore che gestirà il servizio. «Il progetto, oltre a valorizzare il canale Terramaini – La Palma, compatibilmente con l’ecosistema dell’area, intende offrire alla collettività dei servizi che permettono la fruizione della città legata ad aspetti quali il benessere e la valorizzazione del patrimonio ambientale», spiega il sindaco di Cagliari e metropolitano Massimo Zedda. «Si tratta di un progetto di rigenerazione urbana che ci affiancherà ad altre città europee dove le vie d’acqua sono già una realtà», sottolinea Isabella Ligia, responsabile Pianificazione e programmazione strategica della Città metropolitana.

Come funziona

L’’infrastruttura, vale a dire i pontili di ormeggio, rimessaggio, stazioni di ricarica delle imbarcazioni elettriche e due opere di design che evocano i principi della sostenibilità nelle fermate di Terramaini e Su Siccu, come ulteriore elemento di attrattiva del percorso, è quasi pronta. «Il progetto è frutto di una lavoro virtuoso che ha visto coinvolti diversi soggetti, Demanio marittimo, Comune e Città Metropolitana, per un’azione di rigenerazione urbana inclusiva, valorizzando un’area che rappresenta una risorsa per tutti coloro che vivono la città», sottolinea Massimo Zedda.

Inizialmente il servizio avrà una connotazione prettamente turistica: vacanzieri (ma non solo) lungo le vie dell’acqua di Cagliari. Ma è inevitabile che finirà per avere una connotazione di trasporto pubblico vero e proprio, anche se non potrà averla in via ufficiale. Questo perché «non abbiamo una legge regionale che disciplina il trasporto pubblico in acqua, solo più avanti, quindi, il sistema si potrà riconvertire», spiega ancora Isabella Ligia.

La Cagliari visionaria dell’interconnessione disegna oggi una realtà che ha risvolti sul piano ambientale, turistico e della mobilità. Perché quando il sistema entrerà a regime, si potrà salire sul battello al parco del Sale (il Nervi) e raggiungere in pochi minuti la piscina di Terramaini, oppure fermarsi alla Palma, o raggiungere Monte Urpinu. Più avanti, sarà addirittura possibile arrivare anche in aeroporto. Nelle intenzioni della Città metropolitana (ma anche del Comune che ha inserito lo sviluppo delle idrovie nel Piano urbanistico comunale), il nuovo sistema dovrebbe integrare un servizio di trasporto pubblico e per questo motivo un’idea, per il momento solo tale, e che in futuro possa essere gestito chissà, forse, dal Ctm. Si vedrà.

RIPRODUZIONE RISERVATA