La città mette in mostra i suoi gioielli 

Carbonia si rituffa in “Monumenti aperti” con uno sguardo al passato e uno al futuro: «Vogliamo valorizzare i luoghi della memoria – anticipa il sindaco Pietro Morittu - come ad esempio la Torre Civica e i rifugi antiaerei». E, infatti, i due siti compongono l’album delle 25 realtà storiche, culturali e naturalistiche che Comune e associazione Imago Mundi hanno individuato per questa edizione numero 28 che sabato 11 maggio (dalle 16 alle 20) e domenica 12 (8-13 e 16-20) vedrà impegnato un esercito di volontari al servizio dei visitatori.

Le guide

«Oltre 170 persone iscritte a una quindicina di associazioni – precisa l’assessore alla Scuola Antonietta Melas - e 550 alunni provenienti da tutte le scuole cittadine e capaci da mesi di prepararsi a questo evento studiando i siti che andranno ad illustrare». Figura ad esempio la Torre civica, compreso il primo piano in cui tre anni fa vennero rinvenute le tracce degli affreschi realizzati nel periodo della fondazione di Carbonia, dal 1937. I restauri sono fermi: «Ma è in programma la valorizzazione della nostra storia e la Torre è un luogo della memoria», afferma il sindaco. Stesse intenzioni il Comune le ribadisce per il rifugio antiaereo di via Nuoro. E di recente è stato concesso il nullaosta all’uso del georadar per esaminare le condizioni di alcuni dei tunnel sotterranei scavati poco prima della guerra. Per quanto attiene l’archeologia, sono visitabili il parco Cannas di Sotto con le tombe prenuragiche e il villaggio contadino, il nuraghe Sirai e l’area Corona Maria di Cortoghiana. Una gradita conferma, dopo anni di oblio, è l’Osservatorio multimediale delle zone umide nella Posada del Cammino di Santa Barbara in piazza Repubblica. Poi la Grande miniera (dove sono in corso lavori in vari edifici) con la Fabbrica del cinema, il centro ricerche della Sotacarbo, il museo del carbone

I tour

Un trenino su ruote permetterà di fare l’itinerario cittadino per osservare gli esempi dell’architettura moderna, ma si potranno visitare anche in piazza Roma il dopolavoro centrale, il teatro, la chiesa di San Ponziano con chiostro e campanile, lo stadio Zoboli, la scuole media Sebastiano Satta, la chiesetta operaia e il dopolavoro nel quartiere Lotto B di Rosmarino e la Casa del mutilato in viale Trento. «Uno sguardo anche alle realtà che caratterizzano i borghi e le frazioni – dice l’assessora alla Cultura Giorgia Meli – a Bacu Abis la chiesa di Santa Barbara, la riproduzione della grotta di Lourdes, il monumento ai Caduti e il pozzo Castoldi, a Serbariu l’antico borgo, la chiesa San Narciso, il cimitero monumentale usato sino al 1938 e i murales dell’artista Debora Diana. Da qualche tempo anche Medadeddu è entrato in Monumenti aperti con Medau Is Cabiddus e il murale dedicato a don Giovanni Diaz.

RIPRODUZIONE RISERVATA