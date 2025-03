La città medioevale emerge in via Artiglieria 

La Sassari medioevale affiora dagli scavi di via Artiglieria. Illustrati ieri dall’amministrazione comunale gli esiti delle scoperte archeologiche compiute a fine 2024 dalle archeologhe della Soprintendenza di Belle Arti e Paesaggio. Reperti databili tra il XII e il XIV secolo rinvenuti nel cantiere dove è in corso la realizzazione del Primo Polo Montessoriano finanziato dal Pnrr con 4 milioni e 667mila euro più 418mila ministeriali e 61mila comunali per l’incremento delle spese tecniche. «Sta venendo alla luce - afferma il sindaco Giuseppe Mascia - uno dei momenti iniziali e fondativi di questa città all’ingresso del contesto urbano e fuori dalle mura». L’area confina per un lato con via Padre Ziranu, a un passo dal deposito dei pullman, e sarà aperta al pubblico il 24 e 25 marzo. «Si tratta di edifici- riferisce la soprintendente Isabella Fera- che testimoniano di un insediamento ancora non ben documentato e il cui toponimo era forse Utzeri». Le tracce del passato medioevale erano celate dal muro dell’artiglieria ottocentesco che farà da traccia alla scuola. «Per quanto riguarda i lavori dell’istituto - aggiunge l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Salvatore Sanna- ora sono fermi per una sospensione tecnica. Si sta preparando una variante per poter continuare». L’opera dovrà essere finita nel marzo 2026.

