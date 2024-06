La città invasa dai “rifiuti non conformi” 

Non si ferma l’abbandono indiscriminato dei rifiuti nelle vie della città.Le strade del centro sono di nuovo un letamaio. Bustoni neri fanno capolino in via Marconi e in viale Colombo gettate in mezzo alla strada o dentro le aiuole.Hanno tutte il bollino sistemato dagli operatori della De Vizia per indicare i rifiuti non conformi, ma nessuno degli incivili ha provveduto a rimuoverle.

Nonostante avvisi e appelli, le nuove regole ancora non vengono recepite da molti: i sacchi neri non sono più utilizzabili ma si devono usare solo le buste trasparenti che lasciano intravedere il contenuto e inoltre tutte le buste devono essere esposte fuori dalle case dentro i mastelli che devono rimanere ben chiusi.

In via Turati le buste impediscono persino il passaggio nel marciapiede: «Un’indecenza», dice una passante, «una volta le avevano ritirate ma poi le ributtano. Secondo me è la stessa persona, le dovrebbero aprire anche qui per cercare di capire di chi si tratti». E in piazza Marcora una fila di decine di buste con bollino fa bella mostra da settimane.

Situazione critica anche in via Della Musica e in via S’Arrulloni dove tra i bustoni neri gettati qua e là scorrazzano enormi ratti. Stessa scena nell’ingresso secondario su via Cagliari del parco Matteotti dove ogni giorno ci sono decine di buste con contorno di odore nauseabondo, insetti e topi.

