La città invasa dai nuovi paletti 

L’incubo traffico non svanisce nemmeno dopo l'ora di punta della mattina. Anzi, peggiora: complice una manifestazione di studenti per le vie della città, le doppie file nelle strade nevralgiche (vedi via Sonnino), i paletti dissuasori comparsi in ogni angolo della città. Un cocktail infernale che, con lo slalom tra i cantieri, rende difficile la viabilità per tutta la giornata di ieri. E anche oggi le premesse non sono affatto buone. I disagi maggiori (e inevitabili) per tutto il giorno, si verificano attorno a via Peretti dove il Comune sta realizzando gli attraversamenti pedonali rialzati e dove i paletti gialli e bianchi (sistemati dall’amministrazione di Selargius) creano un “muro” improvviso in mezzo alla strada. Risultato: code infinite, intasamenti, proteste degli automobilisti.

Via Peretti e paletti

I clacson che strillano, lo zig-zag degli scooter. E poi le luci degli stop e auto che inventano traiettorie impossibili tingono col rosso una giornata di passione nel traffico cittadino. I lavori (necessari) dell’amministrazione per mettere in sicurezza via Peretti (tre incidenti gravi in poche settimane) creano già dalla mattina una inevitabile lunghissima fila sull’Asse mediano, direzione ex inceneritore: auto in colonna già all’altezza del Cep e fino alla rotonda del Brotzu. Nel senso di marcia opposto, invece, il serpentone parte dall’inizio di Su Planu. E ancora: l’uscita da Pirri, attraverso via Stamira, è un incubo. Si passa come con il contagocce. «Perché non fare i lavori di notte?», domanda un automobilista che ha davanti a se l’ingorgo, l’aggrovigliamento sonoro di macchine che produce un’orchestra di clacson. Di sicuro perché costerebbero di più (ma quanto?) e perché occorre l’autorizzazione dell’agenzia regionale per via dei rumori.

Alla rotonda, sotto l’Asse mediano, chi ha la pazienza di affrontare il “blocco” di via Peretti (e non tenta un’inversione a “U”), riesce a “liberarsi” poco prima della rotonda del Brotzu. Ma subito dopo si infila in un nuovo imbuto. Stavolta a crearlo sono i paletti dissuasori gialli e bianchi, in prossimità del Tennis club. Dissuasori in gomma sistemati a ridosso della carreggiata, a protezione di un’area pedonale zebrata, in un punto in cui la strada si restringe a una corsia. Soprattutto il primo, compare all’improvviso appena la carreggiata si restringe, e mette in difficoltà le auto. Sia quelle che proseguono dritte verso la rotatoria dei Mulini, sia le altre che invece girano a destra verso Su Planu.

I dubbi

Da via Peretti a via Riva Villasanta, da via Corsica a viale Merello, fino a viale Trieste: i paletti dissuasori in gomma compaiono ormai dappertutto. Posizionati a protezione dei pedoni dove non esiste marciapiede (come a Pirri in via Riva Villasanta) o in prossimità degli incroci (come in via Cagna) per evitare che le auto si parcheggino troppo a ridosso e tolgano la visuale negli attraversamenti o, ancora, per delimitare aree pedonali accanto alle strade (come nel nuovo viale Trieste). Ci si interroga sulla loro opportunità: per alcuni automobilisti sono troppo pericolosi («perché compaiono all’improvviso»), per altri invece sono necessari («perché regolano il comportamento degli automobilisti»).

Le altre strade

A metà mattinata, uno degli snodi più critici della città, via Roma, non crea problemi più di tanto: solo all’ora di pranzo, il semaforo di via Molo Sant’Agostino crea intoppi. Ma se in via Sonnino è la consueta doppia fila che ingrossa il traffico, non va molto meglio in via Dante (in prossimità del cantiere della metropolitana) dove la nuova e provvisoria viabilità confonde gli automobilisti.

