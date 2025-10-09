La città invasa da un mare di auto 

Una tempesta perfetta. A Cagliari ogni giorno ci sono più auto che residenti. Centinaia di migliaia di macchine che quotidianamente vanno a intasare il già caotico traffico del capoluogo e girano alla disperata ricerca di un parcheggio che, a meno di miracoli, non troveranno mai.

La via Crucis

Le tre dorsali di ingresso in città viale Monastir, la strada dell’inceneritore e viale Marconi sono le stazioni della Via Crucis degli automobilisti in arrivo dall’hinterland e dai paesi vicini. Lamiere che arrivano in città per la stragrande maggioranza dei casi, con il solo conducente a bordo. Durante le ore di punta, dalle 7,30 alle 9,30, è sufficiente un guasto, un tamponamento o qualsiasi altro imprevisto per trasformare la giornata in una trappola infernale dalla quale sarà complicato uscire.

Secondo uno studio elaborato dal team della facoltà di Ingegneria diretto da Mauro Coni, ogni giorno nel capoluogo entrano 180.000 auto che vanno a sommarsi alle 130.000 dei residenti. Facile capire che 310.000 vetture nelle strade cittadine sono un’enormità. Macchine che poi finiscono inghiottite nelle strade martoriate dai cantieri di Arst, Abbanoa, Enel e società varie.

Secondo l’analisi del team universitario è fondamentale contingentare gli ingressi fornendo alternative ai pendolari. Sino a oggi è stato fatto poco o niente. «Dal bacino dell’Oristanese e dell’Iglesiente, servite dalle linee ferroviarie, arrivano a Cagliari 45.000 persone. Sapete quanti passeggeri utilizzano il treno? Appena 1.200 dall’Iglesiente e appena 1.000 dal’Oristanese».

Una follia che però non ha alternative, vista la poca efficienza dei trasporti pubblici. I bus rimangono intrappolati da cantieri, deviazioni, semafori non intelligenti, maleducazione degli automobilisti e scelte discutibili di chi si occupa della viabilità.

A niente serve appoggiarsi alla mobilità sostenibile che al momento esiste solo sulla carta e nelle discussioni accademiche. Bus e taxi, non avendo corsie preferenziali, finiscono intrappolati nel caos del traffico. Ecco che la competitività con l’auto privata non regge il confronto. Poi quella che impropriamente viene chiamata metro di superficie (il nome più adeguato sarebbe tram), è, da quando è stata chiusa la linea per il Policlinico di Monserrato, ancora ingabbiata in collaudi e prove.

Parcheggi di scambio

Italo Meloni, direttore del Cirem (Centro interuniversitario Ricerche economiche e Mobilità) e professore di Pianificazione dei trasporti all’Università di Cagliari, lo spiega tutti i giorni ai suoi studenti, senza che però il ragionamento venga assimilato da chi governa. «Per contenere il numero delle auto sono necessari mezzi pubblici efficienti e parcheggi di scambio dove chi arriva da fuori città può lasciare l’auto e proseguire senza il rischio di impazzire nel traffico o alla ricerca di un posto dove lasciare la macchina». Quando entrerà in funzione la metro di superficie il problema salterà fuori. «Perchè – si chiede ancora Meloni – non siamo riusciti a sistemare il parcheggio della fermata di Caracalla, realizzato nel 2008? Stesso discorso per le aree di via Mercalli e via Vesalio, dove gli automobilisti potrebbero parcheggiare e arrivare comodamente in centro. Tutto questo perché manca una cabina di regia che si occupi di mobilità».

