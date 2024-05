La città infestata dalle erbacce 

Mezzi e risorse aggiuntive aiutano, ma non bastano a risolvere il problema: tra la Oristano servizi e le erbacce infestanti sembra sempre più una lotta impari. Marciapiedi, aiuole e formelle soccombono sotto il peso di una vegetazione che, complice una primavera precoce e caldissima, cresce sempre più fitta e rigogliosa. Il Comune ci prova: a marzo l’assessorato all’Ambiente ha avviato gli interventi straordinari per il diserbo e la cura delle aree verdi della città e delle frazioni.

L’assessora

«Con l’ausilio della società Formula Ambiente, che gestisce il servizio di igiene urbana, stiamo intervenendo in varie zone, cercando di privilegiare le aree dove il proliferare delle erbacce risulta più invasivo – aveva spiegato in Aula l’assessora Maria Bonaria Zedda -. Vista l’estensione del territorio comunale, oltre un milione di metri quadrati, è impensabile con le risorse a disposizione un intervento contestuale in tutta la città».

Si lavora per zone «per evitare dispendi di tempo», aveva chiarito l’esponente della Giunta. Stare al passo della natura, però, non è semplice come testimoniano le immagini che si presentano agli occhi di che si trova, ad esempio, a passeggiare lungo la via Tempio.

Fotografia impietosa

Cespugli altissimi e gramigna rendono difficoltoso il passaggio dei pedoni, per non parlare di sedie a rotelle e passeggini (a pochi passi si trova la scuola materna di via Lanusei), costretti a un pericoloso slalom tra marciapiedi dissestati e selva urbana. Non va meglio in zona Torangius: in via Prinetti l’erba ha raggiunto altezza d’uomo. In via Gialeto un altro scorcio di degrado. Le segnalazioni dei cittadini non si contano: foto e video di angoli di città avvolti dal verde rimbalzano da una galleria all’altra. Non è solo una questione di estetica: con il caldo esploso in largo anticipo, in città proliferano le zanzare, principale veicolo di contagio per l’uomo del virus West Nile. La Provincia è impegnata nell’attività di prevenzione e disinfestazione con costanti monitoraggi e trattamenti antilarvali, ma fondamentale, puntualizzano dall’Ente di via Carboni «è curare il verde con sfalcio e potature periodiche, evitando accumulo di materiali inutilizzati e di rifiuti che possono offrire riparo a zanzare e altri insetti nocivi». Per i cittadini restano valide le solite raccomandazioni: evitare ristagni d’acqua, schermare porte e finestre con zanzariere e utilizzare repellenti cutanei per allontanare gli insetti.