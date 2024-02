La città incorona i Componidori 

È come vedere un film di cui si conosce la trama a memoria, ma con attori diversi ed emozioni sempre nuove. La magia della Candelora si è ripetuta ancora una volta: Oristano ha consacrato i suoi Componidori, Giovanni Utzeri e Fabrizio Manca, cavalieri ai quali i gremi dei Contadini e dei Falegnami hanno scelto di affidare le sorti della Sartiglia in programma domenica 11 e martedì 13.

San Giovanni

La lunga giornata, che nella liturgia cristiana ricorda la presentazione al Tempio di Gesù, è iniziata poco dopo l’alba, nella chiesa campestre di Santu Giuanni ’e froris dove il parroco dei Cappuccini, padre Gianluca Longobardi, ha benedetto i ceri stretti nei fiocchi rossi.

Poco dopo mezzogiorno poi, in via Azuni, tamburini e trombettieri si fanno strada tra due ali di folla. Al secondo piano di una palazzina il capocorsa, Giovanni Utzeri, su segundu Andrea Zucca e su terzu Paolo Faedda attendono con trepidazione. E quando la melodia delle launeddas annuncia l’ingresso de s’oberaiu majori, Giuseppe Vacca, la tensione lascia spazio alle lacrime di gioia. «È un’emozione enorme», ripete su Componidori che in pariglia di testa è già stato altre due volte, quando ha accompagnato Andrea Zucca, per il gremio di San Giuseppe, e Giorgio Sanna, per quello di San Giovanni.

San Giuseppe

Ma la grande esperienza non basta a tenere sotto controllo il ritmo cardiaco quando la Sartiglia chiama. Lo sa bene Fabrizio Manca, alla guida del corteo il martedì di Carnevale. Neppure per lui è la prima Candelora, ha affiancato prima Corrado Massidda e poi Ignazio Lombardi. E, con gli stessi compagni di una vita, è lui al centro quando in via De Castro si affaccia il majorale en cabo, Gino Mugheddu. Tra le mani, le candele avvolta nei fiocchi rosa e celeste benedette da don Tonino Zedda durante la messa celebrata nella cappella della Cattedrale di Santa Maria. L’augurio più dolce è quello della mamma del capocorsa, 91enne e sguardo fiero. «Non essendo di Oristano non avrei immaginato di indossare il cilindro, è un onore», sorride Fabrizio Manca.

Sartigliedda

Giornata di festa anche per i più giovani, protagonisti della Sartigliedda. I ragazzi dell’associazione Giara Oristanese, guidati da Antonio Madeddu, si sono ritrovati alle 8.30 nella chiesa di Sant’Efisio per la messa celebrata da don Alessandro Floris.

Due ore più tardi il corteo dei mini tamburini e trombettieri ha raggiunto via Bonu, dove il presidente della Pro Loco Gianni Ledda ha consegnato i ceri benedetti al Componidoreddu Luca Piras, a su segundu Gabriele Piras e a su terzu Gabriele Palmas.

Immancabili gli abbracci commossi e i brindisi bene augurali.

La benedizione

Il conto alla rovescia è partito, tra poco più di una settimana Oristano riassaporerà il gusto della sua giostra. Domani, intanto, alle 11.30 nel quartiere di Su Brugu è in programma la tradizionale benedizione dei 126 cavalieri e cavalli.

