La città in festa per il nuovo centenario 

Selargius ha un nuovo centenario: Enrico Aragoni, che oltre al secolo di vita ha recentemente celebrato i 72 anni di matrimonio con la moglie Anna Porrà, di 93 anni. Originario di Tortolì ma selargino d’adozione da 43 anni, ha tre figli (Paolo, Renata e Alessia), nove nipoti e due pronipoti (Cesare e Gregorio). La chimica è la passione della sua vita: lavorò per la ditta Masnata e fu uno degli inventori della formula della varechina prodotta dall’azienda. Poi la nuova professione come agente di commercio, e la creazione di una concessionaria di bevande passata al figlio Paolo, che tutt’oggi ne tiene le redini.

Ieri mattina, dopo la messa celebrata da don Giacomo Faedda, la festa, con tanto di visita della vicesindaca Gabriella Mameli e del presidente Consiglio comunale Tonino Melis. Presenti anche il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, e il medico della coppia, Roberto Pili, fresco di pensione, e presidente della Comunità mondiale della longevità. (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA