La città in festa per celebrare la Bandiera blu 

Una serata fra litorale e centro città per celebrare la Bandiera blu, riconoscimento confermato anche quest’anno per il Poetto e Mari Pintau, oltre che per Marina di Capitana nella categoria approdi. La manifestazione è in programma oggi: dalle 19 - accanto a La Marinella - spazio a simulazioni di salvataggio in mare alla presenza delle istituzioni comunali e dell’associazione Ucsa (Unità cinofila per il salvataggio acquatico), con i cani diventati degli assistenti modello nel soccorso in mare.

Dopo la manifestazione si sposterà in centro città. In occasione della “Street Art Week”, in viale Colombo, sono previsti alcuni allestimenti a tema nella piazza del Mare: tra via Colombo e via Nenni verrà infatti montato un gazebo per descrivere cosa significhi ricevere l’attestazione della Bandiera Blu. «Unire mare e città significa celebrare l’incontro tra natura e centro urbano», commenta l’assessora alla Valorizzazione del territorio Rossana Perra. «L’evento promosso dal Comune è un’occasione per festeggiare insieme alla cittadinanza questo riconoscimento e sottolineare l’importanza di difendere, prima ancora di valorizzare, questo patrimonio naturale in cui abbiamo la fortuna di vivere». Sempre in viale Colombo sarà presente un piccolo infopoint, allestito dagli operatori del canile Shardana, per dare informazioni e far conoscere i cani di Santu Lianu in cerca di adozione. La serata di celebrazioni si concluderà con un momento diventato ormai un classico per Quartu: la Bandiera Blu, con indicato l’anno 2025, sarà issata nella grande rotonda del lungomare Poetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA