La città in agonia abbassa le serrande 

In termini percentuali Oristano è da top ten, ottava posizione tra 122 tra capoluoghi e altre grandi città italiane. Dal 2012 a giugno 2024 le imprese attive del commercio al dettaglio sono crollate del 30,5%, ovviamente la morìa più alta in Sardegna. In testa Ancona con il 34,7%, in coda Crotone con il 6,9. Nulla di nuovo attorno alla statua di Eleonora; da anni si scrive e si racconta ciò che si vede passeggiando in centro, e non solo: serrande abbassate, locali sfitti e poche nuove aperture.

Lo studio

L’analisi di Confcommercio sui dati del Centro studi Tagliacarne dà il senso della crisi. «La desertificazione commerciale minaccia vivibilità, sicurezza e coesione sociale delle nostre città», ha sottolineato il numero uno di Confcommercio Italia, Carlo Sangalli.

Certo, se poi dal valore percentuale si passa ai numeri è ovvio che la realtà oristanese è poca cosa rispetto a molte altre città. In Italia in 12 anni sono spariti quasi 118mila negozi al dettaglio e 23mila attività di commercio ambulante ma sono cresciuti alloggio e ristorazione (+18.500). In Sardegna i negozi che hanno chiuso tra cento storico e periferie sono 942 (Sassari a quota 287, Cagliari 230 e Olbia zero, tanto per rendere l’idea) mentre la categoria “alberghi, bar e ristoranti” è passata da 3.132 a 3.691 (si va da +241 di Cagliari al +162 di Olbia o al +2 di Lanusei). Segno meno in tutti i settori: dalle banche alle librerie, dalle ferramenta ai giocattoli e abbigliamento. Tengono, ovunque, farmacie e, in molti casi, telefonia e computer.

I dati cittadini

Il report di Confcommercio analizza l’andamento nel centro storico e nelle periferie. Dal 2012 a giugno 2024 in centro per il commercio al dettaglio si è passati da 471 a 318 (nel 2019 erano 435). Calano tutti, dal genere alimentare ai tabacchi, dai prodotti per uso domestico in esercizi specializzati agli articoli culturali, tranne le farmacie (da 9 a 13). Sempre in centro, e sempre in quell’arco temporale, crescono strutture di alloggio per turisti (da 10 a 25), ristoranti (da 91 a 114) ma non i bar (da 83 a 71).

Fuori dalle mura: le attività del commercio al dettaglio erano 65 nel 2012, aumentate a 70 nel 2019 e calate a 57 nel giugno 2024 (tabacchi, negozi di telefonia, farmacie, commercio ambulante e quello al di fuori di negozi o mercati sono gli unici settori in aumento). Crescita sensibile (da 39 a 43) per le strutture turistiche (anche se non tanto grazie al numero di posti letto quanto ai bar, da 17 a 21).

Il progetto

Numeri drammatici ma anche una strada da percorrere per non morire. La Confcommercio Oristano è l’unica in Sardegna ad aver partecipato al progetto Cities, redatto con gli esperti del Politecnico di Milano. Sono 36 le associazioni italiane che hanno proposto un’idea «per migliorare i centri urbani e sostenere le economie di prossimità. Dalla nostra prospettiva, le città non sono solo luoghi in cui viviamo ma veri laboratori di cambiamento, dove si incontrano cultura, economia e innovazione sociale», si legge nella prefazione degli studi.

Quello oristanese (“Distretto di Eleonora: shopping experience con la Giudicessa”) «può funzionare solo se gli attori principali, quindi Comune, Regione e Centro naturale su tutti, collaborano per creare un vero marketing urbano», sottolinea la direttrice di Confcommercio, Sara Pintus. Quali i punti salienti? «La digitalizzazione delle imprese; la riqualificazione urbana, che passa da una progettualità continua e non intermittente della cura del verde e quindi l’eliminazione definitiva del degrado; l’attuazione di dinamiche che possano sfruttare i flussi turistici, che in città sono in aumento; la promozione del distretto urbano», spiega la direttrice.

«La Ztl non c’entra»

Nell’ultimo periodo tra i tanti temi di dibattito cittadino quello sulla Zona a traffico limitato che entro qualche mese, a detta dell’assessore comunale alla Viabilità, entrerà in funzione. La paura di un gruppo di commercianti e cittadini è che il centro storico che, dicono i numeri, si sta già dersertificando pur essendo aperto a auto e camion, possa diventare il Sahara (in base a quale studio in realtà non si capisce bene). «La nostra analisi si rifà al periodo in cui i limiti alla circolazione erano solo sulla carta – precisa Pintus – La Ztl per quanto ci riguarda si deve attuare tenendo conto degli orari di apertura dei negozi e creando aree smart di carico e scarico».

Le vere cause

Ecco che quindi la crisi vera del commercio e dei negozi che chiudono si deve collegare «al cambiamento delle abitudini. La nostra provincia ha il più alto indice di vecchiaia in Italia e questo influisce così come il fatto che i giovani sono sempre più portati agli acquisti online. Due fattori che non possono essere ignorati», conclude Pintus.

RIPRODUZIONE RISERVATA