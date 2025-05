La città impazzisce, 400mila in fila per avere il biglietto 

Servirebbero dieci stadi per soddisfare il boom di richieste di biglietti di tifosi del Napoli per la gara con il Cagliari che, venerdì notte, potrebbe assegnare il quarto scudetto agli azzurri. Quasi 400mila persone si sono messe in fila on line per acquistare un biglietto e le ricevitorie fisiche sono state prese d’assalto. Di sicuro al Maradona non ci sarà nemmeno un posto libero.

L’allenatore

In città si respira un’aria di attesa. Le bandiere, come ha chiesto Conte, restano nascoste. Qualcuno è rimasto un po’ deluso perché sperava di festeggiare già domenica sera ma comunque, anche se avessero vinto a Parma, i campani non avrebbero potuto cucirsi lo scudetto sulla maglia visto che l’Inter ha pareggiato con la Lazio: sarebbe stata necessaria la sconfitta dei nerazzurri e la vittoria dei partenopei. Ora l’allenatore assegna un ruolo determinante ai tifosi. «Quello che mi sento di dire ai napoletani», ha detto ieri Conte, «è di rimanere concentrati e sul pezzo. Non tiriamo fuori bandiere con numeri a caso. I ragazzi hanno bisogno di essere spinti verso un traguardo storico. Da gennaio abbiamo fatto qualcosa di straordinario, gestendo sempre situazioni di emergenza. Oggi vederci in testa alla classifica ci deve dare grande orgoglio, perché abbiamo dovuto superare tante difficoltà. Dobbiamo fare quest’ultimo passo con i tifosi. Se dovesse accadere, allora sì che dovremo celebrarlo come si deve».

L’ultima fatica

E i tifosi azzurri stanno rispondendo in massa cercando di trovare un posto in una serata che si annuncia come uno dei momenti topici della storia del club. Conte, espulso col Parma, non ci sarà. «Abbiamo l’osso in bocca, non va mollato», ribadisce il tecnico, che pretende la massima concentrazione in vista della gara con una squadra già salva ma che non ha alcuna intenzione di partecipare alla festa. Serve lavorare soprattutto su cervello e gambe di Lukaku e compagni, che tra pali e traverse al Tardini non sono riusciti a vincere per la seconda volta di seguito. Ma la festa è pronta a esplodere, serve l’ultima impresa dei giocatori del Napoli prima.

