«La città ideale? Inclusiva e senza barriere» 

Sono stati presentati nei giorni scorsi i risultati del progetto “Tracce di comunità”, un percorso che ha visto i ragazzi dell’associazione “L’Isola” impegnati a immaginare un mondo senza barriere. L’iniziativa, all’insegna dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, si è conclusa con l’esposizione del modellino costruito dai ragazzi.

Il plastico della “Città ideale”, realizzata nei laboratori sviluppati insieme a Mlab, grazie al contributo di Acli Nuoro, ha permesso ai partecipanti di immaginare, progettare e costruire una città senza barriere, un luogo simbolico in cui inclusione, accessibilità e partecipazione diventano elementi concreti e visibili.

Con il lavoro manuale, la progettazione digitale e l’ideazione collettiva, i ragazzi hanno contribuito alla realizzazione di spazi urbani ideali, inserendo all’interno del plastico anche la rappresentazione di sé stessi come cittadini attivi di una comunità aperta, accessibile e accogliente.“Tracce di comunità - Percorsi grafici per l’inclusione” nasce con l’obiettivo di promuovere partecipazione attiva e sviluppo delle competenze attraverso attività capaci di unire innovazione, creatività e relazioni umane. Il progetto ha suscitato tanto entusiasmo e gli organizzatori pensano di riproporlo.

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