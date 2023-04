La città festeggia un’altra centenaria 

Un’altra centenaria nell’arco di due giorni. Questa volta è Maria Maddalena Bardi al centro dei festeggiamenti nella Comunità integrata Carlo Avanzini di Arborea, dove risiede, di parenti, amici e amministratori comunali.

A portare il saluto e gli auguri delle rispettive comunità c’erano anche il sindaco di Arborea, Manuela Pintus, e l’assessore comunale di Oristano, Maria Bonaria Zedda, che ha donato una targa ricordo.

«Nata a Gonnosfanadiga il 3 aprile 1923, Maria Maddalena Bardi ha origini tosco-siciliane, il nonno siciliano si era trasferito in Sardegna per dirigere le miniere di Monteponi. Sposata con Franceschino Lai, conosciuto in città per la sua attività di agronomo e dirigente del Consorzio di Bonifica, nel 1951 si trasferì a Oristano. È madre di due figlie, Rita e Antonella, e nonna di 4 nipoti», si legge in una nota del Comune.

Casalinga, ha dedicato la vita a crescere la famiglia, ritagliando del tempo anche per le sue passioni, «la lirica prima di tutto, non si perdeva un’opera al Teatro lirico di Cagliari, i viaggi, le cure termali e le lezioni all’Università della terza età. Le figlie amano ricordare le sue qualità tra i fornelli e il suo piatto forte: le zippole tipiche di Gonnosfanadiga che, finché ha potuto, amava cucinare a carnevale per offrirle a parenti e amici», puntualizzano da Palazzo degli Scolopi. ( m. g. )

