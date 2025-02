La città festeggia un’altra centenaria 

Oristano festeggia oggi il centesimo compleanno di Rosalia Moro.

Nata a Fonni il 15 febbraio 1925, Rosalia si trasferì a Oristano negli anni ’40 insieme al padre Giuseppe, alla madre Rosina e ai fratelli Raffaele, Ninetta e Rina. Qui ha costruito la sua vita, sposando Arnaldo Saba e diventando madre di Giuseppe.

Casalinga dedita alla famiglia, ha sempre affiancato il marito nella gestione dello storico negozio di apparecchiature radio in via Mazzini, dove si trovava anche la loro abitazione. La sua casa è sempre stata un punto di riferimento per parenti e amici, soprattutto in occasione della corsa delle pariglie, quando amava accogliere con gioia i suoi cari.

Rosalia ha avuto una grande passione per la cucina, in particolare per i suoi deliziosi ciambelloni e le lasagne. Appassionata di musica classica e di lettura, ha sempre coltivato con devozione la sua fede, con un particolare legame a Santa Rita. Frequentava la chiesa di San Sebastiano e dedicava tempo ed energie alle opere di carità.

Per celebrare questo traguardo, il sindaco Massimiliano Sanna le ha consegnato una targa commemorativa, esprimendo a nome dell’intera comunità i più sinceri auguri per lo speciale compleanno. ( m. g. )

