La città festeggia con i pellegrini 

Sanluri in festa per accogliere una delle tappe del Cammino francescano da Cagliari a Laconi. Il percorso a piedi reso possibile grazie alla fondazione Percorso Francescano in Sardegna ha dato ai pellegrini l’opportunità non solo di stare in città con i frati cappuccini, ma di conoscere il convento che si erge sopra un colle, il suo museo storico etnografico che custodisce arredi sacri, paramenti, dipinti che raccontano la storia dei religiosi nell’Isola. «Il cammino – dice l’ideatore del progetto e guida del gruppo, padre Fabrizio Congiu – svela ad ogni passo la bellezza dei paesaggi, la natura incontaminata, attraverso sentieri sconosciuti, diversi dai percorsi sulle spiagge. Momenti di crescita spirituale, riflessione e comunione fraterna resa possibile dagli incontri con le comunità, tanti giovani e associazioni». Per le strade di Sanluri gli ospiti hanno ammirato le bellezze naturali e storiche, partendo dai musei. «Per la prossima tappa – è l’impegno dell’assessore al turismo, Fabrizio Collu – sarà nostra cura abbinare la dimensione spirituale dell’iniziativa a quella del turismo sostenibile, destagionalizzato, verso il nostro patrimonio storico. Occorre anche verificare quanto la città può offrire in termini di ospitalità. Questa volta ci hanno pensato i cappuccini, a loro un doveroso ringraziamento». ( s. r. )

