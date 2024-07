La città è una palestra a cielo aperto 

Ad Assemini un pomeriggio dedicato a uno sport inconsueto, il parkour. Oggi, dalle 17,20 alle 18,50, il Centro giovani comunale di corso Europa, gestito dalla cooperativa Agape, ospiterà l’istruttore Marco Puddu, 40 anni, dell’associazione Stride Sardegna.

L’incontro, gratuito, è volto a far apprendere ai partecipanti l’arte dello spostamento outdoor: «Porto ad Assemini – racconta Puddu – la possibilità di conoscere i valori di rispetto, forza, coraggio e umiltà dell’ art du deplacement . Attraverso questa disciplina è possibile riscoprire e ridare valore ad aree urbane abbandonate nonché all’attività fisica come scoperta di sé stessi, degli altri e dello spazio che ci circonda. Un gioco serio che fa crescere sia interiormente sia esteriormente. Introdurrò i primi elementi per una pratica sicura e far sviluppare quel potenziale sopito dalle comodità della vita moderna». (sa. sa.)

