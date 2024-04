La città è una grande Zona 30 

Trenta all’ora. Tra il continuo stop and go ai semafori, i cantieri, i furbetti in doppia fila, il centro della città in auto assomiglia a una gigantesca Zona 30. Pieno giorno, ora di punta: auto incolonnate ai semafori, rumore di clacson, smog. Quasi un continuo stop and go. In una parola sola: traffico. Volendo anche provare ad accelerare, rimanendo nei limiti dei 50 orari, spesso è impossibile.

Le strade

Si ingrana la prima e si entra in via della Pineta, già ufficialmente Zona 30. Salendo dall’Amsicora, si raggiungono subito i 40 orari ma poi ci si ferma al semaforo all’incrocio con via Venezia, si riparte e ci si ferma di nuovo davanti alle strisce pedonali. E così si avanza sempre sotto i 30 orari fino all’ingresso in via Scano. Via Tuveri: si va a 20 orari anche perché ci sono due furgoni parcheggiati, uno per lato, si passa ma poi ci si deve accodare a un ciclista, costretto a stare sulla carreggiata delle auto perché lì non c’è pista ciclabile.

In Viale XX Settembre è un terno al lotto: la corsia è occupata da altri due furgoni in doppia fila, prima di riuscire a passare si cede il passaggio all’autobus del Ctm stando attenti agli altri mezzi (taxi) che giungono dietro: volendo, qui, si arriva fino a 42 all’ora, ma poi c’è subito il rosso all’incrocio con l’inizio di via Roma. E poi Via Roma: il cantiere che a fine anno restituirà il nuovo waterfront ormai “pesa” meno per il traffico rispetto a un anno fa: gli automobilisti lo sanno, si viaggia sempre intorno ai 30 orari. Ma se davanti c’è un trattore (ieri dopo mezzogiorno), allora la velocità non sfonda i 22 chilometri all’ora, tanto che il computer di bordo suggerisce di scalare la marcia dalla terza alla seconda. In Via Riva di Ponente subito c’è lo spazio per accelerare fino a 45 orari, ma poi il semaforo che regola il traffico tra viale La Plaia e via Sassari riporta sotto i 20 km/h. In via Sassari non si superano mai gli 11 orari, ma in compenso via Roma, accanto alla stazione ferroviaria, è sgombra e volendo si può viaggiare, certamente non volare ma viaggiare, fino a 45 orari. Almeno fino a quando si raggiunge l’incrocio con viale Trieste dove c’è il cantiere del Comune che sta terminando la riqualificazione, bisogna dare un colpo di freno allo stop all’incrocio con via Pola.

I furbetti

A complicare la vita degli automobilisti, ci sono poi i comportamenti dei troppi furbetti che non appena una strada si allarga un po’ subito si fermano dove non dovrebbero, in doppia fila. Col risultato che gli imbuti si moltiplicano e la velocità si abbassa. In via Sonnino, per esempio, regno della doppia fila, bisogna fare attenzione perché la corsia di destra è quasi sempre occupata da qualche auto che fa i propri comodi a danno degli altri. A peggiorare la situazione, il malcostume di tanti automobilisti che si spostano da una corsia all’altra senza dare la precedenza a chi in quella corsia c’era già: oltre a rischiare l’incidente, provocano frenate a catena. Velocità media: 20 orari.

Il cantiere della metro in viale Cimitero e via Dante, invece, non permette mai di camminare oltre i 25 orari. alla fine il bilancio di tre ore alla guida dice che tra semafori, stop, quattro frecce e cantieri, a Cagliari, nelle strade del centro, si viaggia sempre sotto i 50 orari. Se poi si entra nell’Asse mediano o in viale Ferrara, allora il discorso cambia: si superano ampiamente i 100 km/h. Attenzione, però: perché in quelle strade a breve dovrebbero entrare in funzione gli autovelox a sorpresa. ( ma. mad. )

