La città è un cantiere aperto  

Ovunque ci si giri spunta un cantiere. Dal centro al litorale, a Bari Sardo dominano i cartelli “lavori in corso”. Sono undici le opere pubbliche in fase di realizzazione: un giro d’affari di 7,7 milioni di euro. Ne beneficiano la qualità della vita e l’economia circolare. Viabilità, scuola e sport si fondono con sicurezza e turismo e proprio a quest’ultimo settore si rivolge uno degli interventi più onerosi: la strada litoranea Torre-Bucca ‘e strumpu, opera da 2 milioni di euro tanto attesa da tutta la comunità e che rappresenta una svolta per il paese. «La popolazione ci ha dato fiducia e noi abbiamo il dovere di dare il massimo». Ivan Mameli è sindaco al secondo mandato e illustra le attività della sua squadra di governo.

I cantieri

Litoranea a parte, è in corso la ristrutturazione degli alloggi popolari per un valore di 2 milioni. Sulle strade si lavora per posare nuovi tappeti d’asfalto con un investimento di 150mila euro. C’è in ballo anche l’emergenza idrica: per contrastarla il Comune ha messo mano alle casse con 144mila euro. La manutenzione straordinaria del campo sportivo Circillai è un affare da un milione, l’impianto è fuori uso dalla tarda primavera e, a breve, verrà restituito alla popolazione. Sempre in ambito sportivo, il carrello della spesa pubblica lievita con 100mila euro per potenziare l’efficienza energetica del palazzetto. Per mettere in sicurezza l’area de Su Crastu un milione di euro mentre la sistemazione dei marciapiedi è una spesa di 100mila euro. Infine c’è il capitolo dell’edilizia scolastica: la realizzazione della mensa procede con una spesa di 390mila euro, l’ampliamento dell’asilo nido è un intervento di 484mila e per la manutenzione straordinaria della scuola dell’infanzia l’amministrazione ha stanziato 350mila euro. Tutte risorse provenienti da finanziamenti statali e regionali oltre a fondi di bilancio.

Il sindaco

«Questi progetti - spiega Mameli - sono solo alcuni risultati che arrivano dopo anni di lavoro di squadra. Presto partiranno altre importanti opere pubbliche. Non smetterò mai di dire che non basta ricevere finanziamenti ma occorre spendere bene le risorse anche creando indotto economico sul territorio».

