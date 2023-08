«La città è sporca, servono più controlli» 

Il giudizio è impietoso: «Assemini è sporca e il servizio di conferimento e raccolta dei rifiuti non funziona. Non dobbiamo abituarci a convivere nel degrado. Chi amministra deve intervenire». Parole di Stefano Demontis, capogruppo di Fratelli d’Italia, partito all’opposizione in Municipio che non se la prende con il sindaco Mario Puddu, al timone del Comune da due mesi, ma con la precedente maggioranza grillina: «L’ex sindaca oggi senatrice Sabrina Licheri ha sempre parlato “di proficua collaborazione con la ditta che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti”: i risultati sono sotto gli occhi di tutti».

Argomento che sta a cuore anche del sindaco Mario Puddu, che di recente ha indicato tra le priorità proprio la pulizia e il decoro urbano, obiettivo da raggiungere nei prossimi mesi.

La critica

Sotto accusa quindi il servizio gestito dalla società San Germano e soprattutto gli accordi firmati con la precedente amministrazione: «In tanti paesi», interviene Massimo Carboni (FdI), «per esempio Decimomannu, Elmas e Sestu, la stessa società, oppure altre aziende del settore, garantiscono la raccolta anche nei giorni estivi, ad Assemini no».

Prosegue Demontis: «La tutela e il miglioramento della pulizia e conservazione delle strade, marciapiedi, piazze, parchi gioco e spazi pubblici, devono rappresentare un obiettivo prioritario. I beni comunali sono spesso bersaglio di danneggiamenti, così come i comportamenti indecorosi, che sono causa di degrado e di limitazioni della fruibilità delle aree e degli spazi pubblici. Bisogna agire: dissuadere con sanzioni adeguate e addebiti delle spese, ma anche stimolare l’educazione al rispetto. Nelle scorse settimane cittadini ed imprese hanno ricevuto la fattura della tassa sui rifiuti. Il servizio risulta sempre più caro per larga parte della comunità che paga, senza ricevere un servizio adeguato».

La richiesta

La richiesta alla nuova amministrazione è quella di effettuare un controllo dell’andamento del servizio di raccolta dei rifiuti: «È da dieci anni – chiude Demontis – che si pagano aumenti determinati ampiamente da spese sostenute dal Comune per studi, progettazioni ed appalti mai concretizzati: Anche il ferragosto è trascorso, i disagi nei giorni post festivi sono sempre gli stessi a cui si aggiunge il mal funzionamento scandaloso dell’isola ecologica».

Diego Corrias (M5S) sostiene che «nell’appalto firmato tra Comune e ditta sia già previsto un organo di controllo dell’andamento del servizio: occorre metterlo in moto»

