«La città è lurida e sempre meno sicura» 

«Una città poco sicura e lurida nonostante si paghi una delle Tari più alte d’Italia». Il consigliere d’opposizione Giuseppe Farris, di Civica2024, usa parole nette per descrivere la propria visione di Cagliari guidata dal centrosinistra del sindaco Massimo Zedda. E aggiunge che dalla Giunta, di fronte a queste emergenze, arrivino solo «chiacchiere».

In un post su Facebook, Farris critica «la ricetta salvifica che voleva piazza del Carmine (teatro di spaccio e di tanti reati a cielo aperto) restituita alla collettività attraverso un calendario di spettacoli, ma si è rivelata un’aspirina scaduta somministrata a un malato grave». Il consigliere del centrodestra si riferisce a quanto è accaduto in quello spazio alcune sere fa: «Dopo l’episodio di martedì scorso, un senegalese sfregiato al volto con il collo di una bottiglia rotta, salta la prima tappa in rassegna, con la compagnia itinerante “Teatri mobili” che abbandona e dice che non c’erano le condizioni per lavorare in sicurezza». E poi commenta: «Intanto l’orchestrina continua a suonare».

Farris protesta perché ritiene che il Consiglio sia stato ridotto al ruolo di «passacarte» e che abbia deliberato di sanzionare più lievemente i commercianti che lasciano i mastelli in strada».

RIPRODUZIONE RISERVATA