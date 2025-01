«La città è in ostaggio, traffico e viabilità sono sempre nel caos»  

Il “peggio” (l’apertura del cantiere in via Roma) non è neppure arrivato. I cantieri per la metro ingolfano il traffico, stravolgono la viabilità «e continuano a tenere in ostaggio il centro della città», tuona Giuseppe Farris, consigliere comunale di CviCa 2024. «I lavori continuano a svolgersi a rilento, in viale Diaz, in viale Cimitero, in piazza Calcutta. Senza considerare che mancano poi tutti i “raccordi” tra un tratto e l’altro. Nel frattempo la viabilità è in panne. Da Truzzu a Zedda, esclusa la modifica al tracciato della metro fino al Poetto, che personalmente condivido, sulla gestione del traffico e dei cantieri della metro non è cambiato nulla. Non devono essere più autorizzati nuovi cantieri prima che siano conclusi quelli aperti», dice.

Critico anche Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI: «I lavori del tram, perché di tram si tratta, sono la versione moderna del mito di Sisifo. Per i cagliaritani, infatti, sono diventati simbolo di resistenza, perseveranza e accettazione della vita nonostante la mancanza di un significato oggettivo. Riflettendo sullo svolgimento dei lavori dell’Arst, non sembra esserci un senso se non il non senso e il poco rispetto nei confronti dei cittadini che sono costretti a una costante ricerca di trasporti alternativi, più scomodi e costosi». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA