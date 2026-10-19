«La città è in mano ai vandali» 

Quattro auto incendiate in tre giorni (34 dall’inizio dell’anno) e bande di ragazzini che in centro scagliano arance sui balconi, lanciano petardi tra i passanti, disturbano con schiamazzi sotto le finestre delle abitazioni, distruggono l’arredo urbano. Da Pitz’e Serra a via Porcu, passando per la zona del Mercato civico, cresce l’allarme dei residenti, che stanno evitando di uscire quando cala il buio. Una situazione difficile, tanto che il presidente emerito del Comitato di residenti di Pitz’e Serra, Sa Forada, Quartello, Sant’Anastasia e Pardinixeddu Mario Sotgiu, ha inviato una lettera alla Prefettura per fare presente la situazione.

La denuncia

«La sicurezza dei nostri quartieri è diventata un grave problema che riguarda tutti», dice Sotgiu, «il nostro dovrebbe essere un luogo sicuro e accogliente, invece chi di notte parcheggia l’auto sotto casa non dorme più tranquillo». Per la paura di vederla ridotta in una carcassa annerita. «Purtroppo negli ultimi tempi si stanno verificando episodi gravissimi di vandalismo, soprattutto da parte di minori. Questi atti vandalici non solo creano un danno economico, ma generano paura e apprensione». Per questo, «per far sì che questi episodi non si verifichino più, servirebbe la collaborazione di tutti partendo anche dall’illuminare le strade in modo più capillare. Chiederemo al Comune questi interventi e al prefetto controlli più costanti».

Le finestre prese di mira

In centro la paura scatta già nel primo pomeriggio, quando gruppi di ragazzini per lo più minorenni si riuniscono tra via Martini, via Venezia e la piazza del mercato. Vicino al Municipio, nell’ex piazza degli Aranci, strappano i frutti dalle piante. «Qualche giorno fa», racconta una residente in via Venezia, «hanno lanciato un’arancia nel balcone: ha colpito mio marito. Ormai non sappiamo più cosa fare, ogni sera è la stessa storia: litigano, disturbano, urlano e distruggono tutto ciò che capita a tiro». I carabinieri sono già intervenuti identificando i gruppetti, ma la situazione non è cambiata. Lanciano petardi che sembrano bombe tra i passanti, con il rischio di provocare gravi danni. Alcuni sconosciuti, nei giorni scorsi, hanno divelto le vetrate di un negozio di abbigliamento in via Porcu, agendo probabilmente con un martello. L’attività, in procinto di chiudere, stava facendo il trasloco.

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