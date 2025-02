La città è in festa: oggi accoglie il nuovo vescovo della diocesi 

Iglesias oggi accoglie ufficialmente il nuovo vescovo. Questa sera prenderanno il via i festeggiamenti che accompagneranno monsignor Mario Farci al palazzo vescovile. Il nuovo vescovo ha ricevuto l’ordinazione episcopale domenica scorsa nella Basilica di Sant’Elena Imperatrice a Quartu Sant’Elena.

Monsignor Farci è atteso in piazza Sella intorno alle 14.45, dove, nel frattempo, i gruppi folk e medievali si esibiranno per dargli il benvenuto. Da piazza Sella, il nuovo vescovo, accompagnato dal Capitolo della Cattedrale e dai fedeli, percorrerà corso Matteotti, piazza Lamarmora, via Sarcidano, piazza Pichi e via Verdi fino alla chiesa della Purissima, dove lo attenderà il clero diocesano per la vestizione.

La processione proseguirà verso piazza Municipio e la Cattedrale, attraversando via Repubblica. Giunto in piazza Municipio, dopo aver ricevuto il saluto del sindaco di Iglesias, alle ore 16 il vescovo farà il suo solenne ingresso nella Cattedrale di Santa Chiara per la celebrazione eucaristica e la presa di possesso canonico della diocesi. A seguire, i festeggiamenti continueranno in piazza Municipio, dove verrà allestito un maxischermo per la diretta dell’evento che Videolina trasmetterà a partire dalle 14.35.

RIPRODUZIONE RISERVATA