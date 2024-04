La città è già in festa per Sant’Efisio 

I colori, i suoni, la fede di un intero popolo: è Sant’Efisio. Cagliari si prepara al tributo di fede per il martire guerriero. Da mercoledì a sabato il pellegrinaggio tra la città e Pula passando per Capoterra, Sarroch e Villa San Pietro. Un’edizione, la numero 368, che parte con un gap: la mancanza delle tribune per turisti e autorità (ci saranno quelle riservate alle persone con disabilità) e dei tradizionali balli e canti in piazza del Carmine (bloccati quest’anno da un’impasse burocratica). Un problema soprattutto per i tanti turisti, evidentemente, che parteciperanno ma non per i fedeli cagliaritani che si spalmeranno lungo il percorso.

Il programma

Alle 10, dopo la vestizione dei gruppi che si riuniranno (alle 7) nel piazzale dei Salesiani don Bosco, partiranno le tracas (una ventina), genuina espressione dei sentimenti di affetto e gratitudine nei confronti del “protettore poderoso”. A seguire, nell’emozionante sequenza della processione, i fedeli a piedi con gli abiti che esprimono senso di appartenenza e identità: 2.500 persone in arrivo da tutta la Sardegna. Alle 11 la messa dell’Alter Nos, quest’anno il dirigente comunale Giovanni Ena che, dopo aver ricevuto a Palazzo Bacaredda l’investitura ufficiale, raggiungerà la chiesetta di Stampace (nella cripta sono previste messe ogni ora a partire dalle 7 e sino alle 10).

L’uscita

Alle 12, terminata la messa, all’interno del cocchio trainato dai buoi, “Fairi biri e Chini ni sesi”, Efis lascerà la sua “casa” per ricevere il calore dei fedeli. Ad accompagnarlo la Guardiania, il rappresentante della municipalità (l’Alternos), le consorelle e i confratelli dell’Arciconfraternita del Gonfalone. Il corteo, poi, animato anche dai miliziani, dai devoti a cavallo e dai suonatori di launeddas, attraverserà via Azuni fino a via Roma dove si svolge il rito della ramadura. Da qui, l’ingresso in viale La Plaia, destinazione Giorgino. Un percorso che sarà scandito dalle invocazioni dei fedeli che chiedono al Santo aiuti “speciali” e lasceranno all’interno del cocchio fiori, offerte, ex voto.

Il ritorno

Festa più sobria quella di sabato 4 maggio con una fiaccolata per Sant'Efisio lungo viale La Plaia e per le vie della città. Ancora una volta, i devoti vestiti in abiti tradizionali accompagneranno il santo nel suo ritorno in città. ( ma. mad. )

