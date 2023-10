La città è ancora senza l’ospizio 

Il primo proclama per la data di riapertura, dopo l’assegnazione del bando economicamente più importante della storia del Comune di Iglesias (32 milioni di euro), fissava l’inaugurazione della comunità integrata del Margherita di Savoia entro i primi giorni dello scorso luglio. Apertura rimandata per via dell’impossibilità di proseguire i lavori di restauro senza un nullaosta da parte della soprintendenza, autorizzazione poi ottenuta alla fine di giugno e che portò la responsabile dell’area della Mediohopes (società aggiudicatrice del bando) ad ipotizzare un’inaugurazione entro la fine dell’estate.

Lunga attesa

Ad oggi però, a distanza di 27 anni dalla sua chiusura, l’ex casa di riposo Margherita di Savoia ancora non è operativa: «I lavori proseguono, le tempistiche si sono dilatate, la soprintendenza ha richiesto l’esecuzione degli interventi mancanti da parte di una ditta specializzata in restauri e questo ha ovviamente allungato le procedure - spiega l’assessore al Patrimonio Giorgia Cherchi - Manca davvero poco, si tratta di piazzare i piatti doccia a pavimento per l’interno dello stabile ed attendere la conclusione del risanamento di due muri perimetrali per quanto concerne la parte esterna». Dopo i tanti rinvii, non viene più avanzata nessuna ipotesi sulle tempistiche: «Questo non significa che siano incerte - prosegue Cherchi - dopo quasi 30 anni si è in procinto di restituire alla comunità un’importante struttura».

La protesta

Sui continui rimandi della conclusione dei lavori, il consigliere d’opposizione Simone Saiu (Insieme) presentò diverse interrogazioni in aula consiliare: «Questa amministrazione ha annunciato svariate volte l’apertura del Margherita di Savoia, indicando scadenze precise. - commenta - L’ultima volta prima delle ultime elezioni, ma accadde anche a ridosso di quelle del 2018 e ogni volta le cause dei posticipi ricadono sempre su qualcun altro. Trovo inutile polemizzare, si è compreso che fa più clamore l’annuncio in sé di quello che accade realmente. Spero venga fatta chiarezza su questo ennesimo rinvio». Luigi Biggio, consigliere di minoranza di FdI intravede nella vicenda parecchia confusione: «Per un fatto o per un altro interviene sempre un motivo aggiuntivo a quello precedente, che era ormai dato per risolto. - dichiara - Prima di paventare grandi inaugurazioni, così com’è avvenuto anche durante il periodo elettorale, l’amministrazione avrebbe dovuto avere delle certezze sulle tempistiche. Certezze ad oggi ancora mancanti». A puntare il dito contro l’operato sulla vicenda dell’ex casa di riposo anche il consigliere d’opposizione di Nuova Iglesias Antonio Zedde: «Il tempo è una variabile indipendente solo quando l’amministrazione si riferisce a se stessa. - commenta - Si trovano sempre giustificazioni ma sistematicamente gli impegni vengono disattesi».

