La città diventa una palestra 

I più coraggiosi sfidano il sole delle ore più calde e, pantaloncini corti e petto nudo, giocano a basket nel campetto del Poetto. Altri invece se la prendono con calma e preferiscono fare due passi nella nuova pista pedonale del lungomare. E poi c’è chi corre a ridosso dello stagno sulla passerella di viale Colombo, chi fa ginnastica con gli attrezzi montati al parco Europa a Pitz’e Serra e chi invece sceglie i percorsi di Molentargius per una passeggiata salutare.

La palestra all’aperto

D’estate la città si trasforma in una grande palestra a cielo aperto. Novità di questi giorni è che il campo di basket del Poetto si apre anche ad altri sport: pattinaggio, fitness, ginnastica e tanto altro. La Ferrini basket ha chiesto al Comune di potere coordinare gli accessi in modo da ospitare un po’ tutte le discipline. Proposta che è stata accolta subito e infatti già in questi giorni si possono vedere i ragazzi e le ragazze del pattinaggio. La Ferrini si occuperà anche della manutenzione ordinaria: è già stato sostituto un canestro e sono stati rifatti i bordi del campo.Chi vorrà utilizzarlo, potrà fare richiesta al Comune e intanto c’è già un calendario di iniziative: da oggi a venerdì l’impianto ospiterà la “Coppa Poetto 2024” di pallacanestro organizzata dal Movimento sportivo popolare. Una festa di fine stagione aperta anche ai genitori.

I ragazzi

«Sicuramente è una grande opportunità fare attività fisica a due passi dal mare» dice Sergio Carcassi 29 anni mentre gioca a basket con i suoi amici, «anche solo per la vista merita tutto. Avere un campo così è fantastico». Poco distante Nicola Camba, 29 anni, aggiunge: «È bello poter fare sport all’aria aperta e qui al Poetto c’è sempre tanta gente. Vado anche a correre a Molentargius, ci sono dei bei percorsi che invogliano a fare attività fisica. Rispetto ad altri posti, abbiamo questa grandissima possibilità di fare sport fuori tutto l’anno». Al Poetto è di casa anche Carlo Putzolu 28 anni: «Fantastica l’idea di ospitare anche altri sport, questo campo è adatto a tanto altro non solo al basket».

Nei parchi

Al parco Europa di via Germania invece ci si può allenare tra manubri, anelli e pedane sistemati di recente. Sono in tanti a frequentare lo spazio tra cui Gianluca Atzori 54 anni: «Abito qui vicino» dice, «ed è importante che abbiano creato uno spazio dedicato allo sport come questo. Speriamo soltanto che non lo vandalizzino come hanno fatto ad esempio con i giochi e con l’arredo urbano».Amita Tavares 38 prova la cyclette. «Quartu effettivamente offre diverse possibilità di fare sport» commenta, «rispetto a prima che non c’era niente, ci sono gli attrezzi qui al parco Europa e al Poetto, i percorsi a Molentargius, le piste ciclabili e pedonali, insomma c’è l’imbarazzo della scelta».

A piedi

Gettonatissima anche la passeggiata nel lungosaline a due passi dai fenicotteri, lungo il percorso che si snoda fino alla spiaggia del Poetto. Qui passano anche tantissime persone, compresi i turisti, che decidono di andare al mare a piedi sfidando il solleone con borse e ombrelloni. Peccato per i soliti vandali che continuano a distruggere i bordi di marmo del percorso, gettando poi le travi in acqua.

