La città diventa un cantiere 

Le sigle tramite le quali le risorse sono state recuperate sono fra le più disparate e da rompicapo: ma in concreto i progetti finanziati ammontano a 70 milioni di euro, di cui 36 con lavori in corso. Carbonia e le sue frazioni presentano ancora larghissime lacune. Ma ieri l’amministrazione comunale, con l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu e l’ingegnere Mario Mammarella, ha pensato di porre il punto su tutta una serie di interventi fatti, appena iniziati o in procinto di partire. Ed è avvenuto in un incontro pubblico in aula consiliare, secondo appuntamento dopo quello che già si era svolto lo scorso luglio. Un faccia a faccia con i cittadini per elencare quanto fatto e accettare ulteriori suggerimenti.

Gli interventi

«Ci sono interventi di riqualificazione – ha precisato Mureddu – che renderanno Carbonia più attraente e funzionale: in alcuni caso come con la Sotacarbo non agiamo da soli ma grazie a dei partner». Una fetta consistente è incentrata nella Grande miniera dove sono in corso 15 milioni di lavori: la sistemazione dell’ex Lampisteria, della ex Centrale elettrica e dell’ex Direzione mineraria, la creazione del bioparco. Una delle voci che da anni fanno dannare gli automobilisti è la condizione delle strade: «Otto chilometri ribitumati lo scorso anno e altri otto li faremo nel 2024, cui sommare 197 buche riparate, ma sappiamo che non basta infatti restano da sistemare con fondi già disponibili altri tratti stradali come via del Minatore e in periferia come alcuni di Barega».

Sport e scuola

Una delle direttrici che ha permesso di mettere le mani su fondi del Pnrr è stata quella dello sport, della scuola e della cultura: iniziati i lavori di costruzione di due asili, di due mense, di un nuovo impianto sportivo polifunzionale, previsti con soldi già incamerati interventi radicali in piscina (chiusa da oltre due anni), nello stadio Zoboli e nel campo sportivo di Bacu Abis. «Nelle scuole – ha aggiunto l’assessore – sono in corso i lavori per potenziare l’efficienza energetica della Pascoli, con annesso auditorium, ed è in progetto simile opera per una serie di edifici pubblici che si affacciano su piazza Rom». Le imprese coinvolte saranno un centinaio, con una potenziale ricaduta occupazionale dei lavori per circa dieci milioni di euro.

