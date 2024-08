La città di Ampsicora con erbacce 

Inviata

Cuglieri. Il percorso sterrato dalla Statale 292 è di tre chilometri ma le buche che costellano la stradina lo fanno apparire molto più lungo. I cartelli sbiaditi indicano il sito archeologico Cornus. Nessuna guida ad accogliere i visitatori, a illustrare loro cosa si cela in quell’area in gran parte nascosta dalle erbacce. Chi non conosce la storia del luogo difficilmente riesce a capire cosa rappresentino quei resti antichi. Che fanno parte della storia paleocristiana e ancor prima del periodo in cui visse il condottiero Ampsicora.

La cura

La manutenzione del sito dovrebbe avvenire attraverso un accordo fra ente locale e Soprintendenza. Il Comune annuncia un intervento di manutenzione e valorizzazione dell’area ma lo definisce un argomento complesso, che va concordato comunque con la Soprintendenza. E le difficoltà, evidentemente esistono. Anche perché, spiega l’archeologo Raimondo Zucca, «l’estensione del territorio che ricade alla Soprintendenza è consistente, 10mila chilometri quadrati, in alcuni casi un monumento ogni chilometro quadrato. Le risorse per la manutenzione spesso mancano e così entrano in gioco gli enti locali che hanno interesse a curare il bene. La manutenzione dovrebbe avvenire attraverso un accordo Soprintendenza, Università ed enti locali ma è proprio la mancanza di risorse economiche a bloccare gli interventi». L’edificio che si scorge a pochi passi dal sito archeologico era sorto per accogliere un punto per le informazioni e la biglietteria ma è da tempo desolatamente chiuso.

La storia

Cornus è un sito molto importante per la storia paleocristiana. «Nel sito esistono una basilica vescovile e un’altra battisteriale che risalgono al V- VI secolo dopo Cristo. «Il vescovo di Cornus aveva la sede a Columbaris? Oppure il centro di Columbaris era sede di un vescovato di campagna? Possibile la coesistenza di due vescovati così vicini?» sono alcuni interrogativi che l’archeologo Zucca solleva. «La chiesa cattedrale in genere sorgeva all’interno ma in questo caso era all’esterno. Nella collina di Corchinas potrebbe esserci stata un’altra cattedrale. Vissute contemporaneamente? Gli storici sono divis». Cornus è un sito archeologico legato al nome del condottiero Ampsicora. «Il suo nome è citato da Tito Livio, dux dei sardi, nel 215 avanti Cristo, che diede origine al bellum sardum. Si era alleato con Cartagine contro l’impero romano, e aveva chiesto anche il supporto dei sardi pelliti» va avanti l’archeologo Zucca. «Il figlio Hosto, erroneamente chiamato Iosto, combattè con Tito Manlio Torquato ma venne sconfitto nella battglia di Cornus, in territorio di Riola Sardo, e morì nella seconda battaglia. Il padre Ampsicora si uccise per il dolore della perdita del figlio».

RIPRODUZIONE RISERVATA