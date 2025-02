La città delle ultracentenarie 

In città la longevità è femmina. Lo dimostrano i dati dell’ufficio anagrafe: le donne rappresentano la maggioranza degli ultracentenari nati tra il 1920 e il 1924 (dodici su quindici), tutti i centenari (nove su nove) e fanno la parte del leone anche tra gli ultranovantenni (474 su 699). Gli uomini che hanno raggiunto età da record non mancano, ma sono in minoranza. Le più inossidabili sono dunque le nonnine che hanno attraversato guerre, tirato su figli e che sono ancora qui a raccontare e a raccontarsi. A parlare di una città che non è più quella di un tempo e di un mondo, che per come è oggi, non riconoscono più.

La più vecchia

La nonnina della città, la più anziana di tutti, è Giovanna Bellisai che il prossimo 27 agosto festeggerà 105 anni e che il segreto che l’ha portata fin qui, lo svela subito: «La calma, quella serve. Lo stress fa morire giovani. Io certo con mio marito qualche volta litigavo, ma passava subito perché ci volevamo bene». Nonna Giovanna è vedova ma il ricordo di suo marito è sempre vivo: «L’ho conosciuto perché viveva vicino a casa mia ed era amico dei miei fratelli. Poi da cosa nasce cosa, ci siamo innamorati e ci siamo sposati». A sentirla parlare spedita e camminare per casa, non diresti mai che di anni ne ha quasi 105: «Ho sempre fatto la casalinga. Il pane e la pasta che facevo erano buonissimi. Anche adesso cucino qualcosa, un po’ di minestra. E poi non mi faccio mancare un bicchiere di vino». Prima la città era molto diversa, «adesso c’è troppo traffico» e anche le persone erano diverse. «Sono diventati tutti superbi. Ointi fai tottu cussu che praxiri in soru . Ed è un peccato».

Le altre nonnine

Qualche portone più avanti, abita Genesia Monni, che di anni ne compirà 102 ad agosto. «Io facevo la sarta» racconta seduta nel divano di casa sua, «con mio marito siamo originari di Burcei e ci eravamo trasferiti a Quartu quando i nostri figli dovevano andare alla scuola media che li non c’era». Nonna Genesia, nonostante una malattia agli occhi che le ha tolto gran parte della vista, cucina ancora: «Un po’ di pasta al pomodoro o al burro. Vede? Ho sempre il grembiule perché sto tanto in cucina». Anche lei non si fa mancare un bicchiere di vino a pasto, mischiato però rigorosamente con acqua e gazzosa. Il segreto per arrivare a questa età? «Mangiare sano: noi a casa avevamo tutto, i maiali, le galline. Ma non è che io sia contenta di essere arrivata a questa età: a un certo punto quando hai tutti questi acciacchi, questi problemi di salute, ti chiedi cosa ci fai ancora».

Nel cuore di Funtana e Ortus abita invece Angelina Vargiu 96 anni e nemmeno una ruga: «Eppure di creme non ne ho mai usate. Mi danno troppo fastidio, anche quelle per le mani». In questi giorni è particolarmente arrabbiata con i cantanti di Sanremo «tutti pieni di tatuaggi. Ma come si fa? Mi ricordo che quando ero a Castiadas c’erano i detenuti nelle carceri e avevano tutti i tatuaggi». Mamma di 7 figli, racconta di una vita semplice: «Non è che si navigava nell’oro, si viveva con quello che si aveva». Il mondo che legge sui giornali, che a casa sua non mancano mai, non le piace: «Leggo di alunni che picchiano i professori e di genitori degli alunni che fanno lo stesso. Quando ero giovane io e entrava il maestro in classe, ci si alzava in piedi».

Il nonnino

Tra gli uomini c’è Antonio Angioni, per tutti Stefano, 101 anni che ogni giorno legge L’Unione Sarda senza gli occhiali e va pazzo per le zucchine fritte: «Le mangio tutti i giorni, sono buonissime. E quando c’è il sole esco a passeggio per il vicinato».

RIPRODUZIONE RISERVATA