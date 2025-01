La città delle strade sconnesse 

Dopo anni di richieste e attese, finalmente è stato avviato il progetto di sistemazione di via Gonario Pinna e della zona limitrofa, un intervento che si preannuncia cruciale per il miglioramento della viabilità e della qualità della vita dei cittadini. La strada, in terra battuta, che da tempo era caratterizzata da buche e pessime condizioni non solo pe le auto ma anche per i pedoni, è un collegamento fondamentale, in particolare per chi si sposta nei pressi della caserma dei vigili del fuoco e dell’ingresso della parrocchia di San Domenico Savio.

Le risorse

L’intervento, che riguarda il completamento delle urbanizzazioni e della viabilità nelle traverse di via Gonario Pinna, è stato approvato grazie a un finanziamento di 400 mila euro, finanziato dalla Regione nel 2023. Il progetto è stato inserito tra gli investimenti prioritari per il Comune di Nuoro, e la spesa è stata autorizzata mediante un’apposita convenzione tra la Regione e l’amministrazione comunale. Il piano prevede, tra l’altro, la realizzazione di marciapiedi, opere di drenaggio, fognature e un ammodernamento completo della rete di illuminazione pubblica. L’iter dei lavori, che comprende anche l’appalto, è stato avviato con la delibera del commissario Giovanni Pirisi. La previsione di consegna è entro l’estate. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato redatto dagli ingegneri Salvatore e Gian Luigi Boi. «Oltre alla sistemazione della pavimentazione stradale, e la fognatura bianca, sono previste tutte le altre infrastrutture necessarie per garantire il completamento delle urbanizzazioni - spiega Salvatore Boi – come marciapiedi, reti tecnologiche e illuminazione».

Piccoli passi

Lavori a lungo richiesti dai residenti, in particolare dai cittadini della zona, che da anni sollecitavano un intervento per migliorare una strada che, oltre a essere un importante collegamento tra diverse aree della città, presentava gravi problemi di sicurezza. Con l’arrivo del finanziamento e l’approvazione del progetto, si concretizza finalmente una soluzione attesa da molto tempo. L’intervento avrà anche un impatto positivo sull’aspetto complessivo della zona, migliorando l’accessibilità e la fruibilità delle aree limitrofe. Non è stata prevista la messa a dimora di alberature e verde.

RIPRODUZIONE RISERVATA