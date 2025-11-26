La città delle caserme incompiute 

Vent’anni per portare a termine tre caserme: carabinieri, finanza, polstrada. Il Comune di Sanluri le ha tentate tutte per non perdere servizi importanti nel territorio, ancora di più dopo l’ultimatum dei rispettivi comandi regionali: «Si acceleri per una sede idonea, diversamente saremo obbligati al trasferimento in altri centri». Un campanello di allarme per le amministrazione degli ultimi tre anni. Recuperati i fondi per circa 4 milioni di euro e avviati i lavori, l’iter è rimasto bloccato fra le maglie dell’impietosa burocrazia, complice il covid e la spending review. A fine anno, i lavori sono in corso. La promessa dell’amministrazione è identica a se stessa: «Contiamo di tagliare il nastro nel 2026».

Tempi lunghi

La richiesta di caserme nuove, presidi di controllo e legalità, si è fatta più forte negli ultimi anni: a partire dal 2001 per la Polizia stradale, nel 2007 per i carabinieri, nel 2017 per la finanza. Storie diverse, denominatore comune: un tempo incredibilmente lungo per realizzare un’opera pubblica e adeguarne due alle esigenze degli ospiti.

«Sono pienamente consapevole – ammette il sindaco, Alberto Urpi – che questi temi stanno a cuore a tutti. Per questo da parte nostra c’è attenzione al problema della sicurezza. Negli ultimi sei anni abbiamo investito ingenti risorse economiche». E se le caserme sono incompiute, di chi è la colpa? «A parte il fatto – incalza Urpi – che non vedo questo ritardo, siamo avanti rispetto ai tempi di realizzazione di opere pubbliche in Italia. Per i carabinieri siamo in fase di ultimazione. Per la Polstrada era pronta la sede nel palazzo degli Scolopi: il comando generale ci ha ripensato, chiede di sistemare il locale di via Carlo Felice. I finanzieri continuano a presentare modifiche al progetto».

Condizioni precarie

«Premesso che la sicurezza pubblica è un bene primario – dice il capogruppo di minoranza e segretario regionale dell’Unione sindacale italiana carabinieri Salvatore Floris – non possiamo ignorare le condizioni precarie delle caserme cittadine. Ambienti lontani da qualsiasi requisito previsto dalle nuove normative, dove il personale è costretto a lavorare, per una ragione o l’altra, fra tante criticità, compresa umidità e spazi ristretti. Stiamo seguendo da vicino la soluzione del problema. La prima ad aprire le porte dovrebbe essere l’Arma».

Percorsi travagliati

Nel percorso travagliato di ciascun caseggiato c’è stata una svolta decisiva nel 2016, quando le tre caserme sono state inserite nel Piano triennale delle opere pubbliche. Per i carabinieri prima fu individuato il trasloco nell'ex scuola elementare “Giovanni XXIII”, poi un caseggiato nuovo in via Parigi: l’avvio del cantiere nel 2019. Per la Polstrada, scongiurato nel 2014 il rischio di chiusura e traslochi altrove, se non addirittura assorbita dal comando regionale di Cagliari, il Comune mise a disposizione l’ex Tribunale, poi un locale del Polo culturale, ora punto e a capo, si cercano soldi per sistemare l’attuale sede. La Finanza: 350 mila euro del bilancio comunale che ballano fra atti del Comune e gare di appalto. L’ultima è di agosto: nuovo affidamento dei lavori.

