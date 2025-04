La città delle barche bruciate 

Un disastro da cinquanta milioni di euro e la Procura di Tempio apre una inchiesta sul devastante rogo che ha cancellato il cantiere della Nautica Acqua. Non è un’indagine ordinaria, quella coordinata dal capo dei pm Gregorio Capasso e dal sostituto Milena Aucone: i magistrati dovranno accertare le cause di un fatto accidentale che ha distrutto l’azienda olbiese all’interno della quale vi erano imbarcazioni con valori stimati superiori ai dieci milioni di euro, alcune nuove di zecca. Ieri mattina, dopo una lunga notte di lavoro, i Vigili del fuoco hanno comunicato ai pm che sarebbe stato individuato il punto di insorgenza dell’incendio, si parla di una imbarcazione che si trovava dentro il capannone. E stando a indiscrezioni il personale di Nautica Acqua non eseguiva alcuna lavorazione sullo yacht. Se dovesse trattarsi del cattivo funzionamento di un apparato interno della barca il quadro cambierebbe radicalmente e non si esclude che la società Nautica Acqua Srls possa essere ritenuta, seppure in un ipotetico concorso di colpa, vittima di problema tecnico che potrebbe essere attribuito ad altri.

Sequestro del cantiere

Ieri è stato effettuato il primo sopralluogo, presente il procuratore Gregorio Capasso che ha ordinato il sequestro probatorio del cantiere. Oltre alla causa del rogo e alla individuazione di eventuali responsabilità, gli investigatori dei Vigili del fuoco dovranno anche accertare il rispetto delle misure antincendio e quelle sulla sicurezza nei posti di lavoro. I Vigili del fuoco, coordinati dal comandante provinciale Antonio Giordano, hanno anche accertato diversi cedimenti delle strutture portanti, causati dalle altissime temperature. I titolari di Nautica Acqua ieri hanno pubblicato un post: «Nessuna parola da dire. Solo tristezza e disperazione. Ringraziamo chiunque abbia chiamato o scritto. Noi stiamo bene, per modo di dire. Il nostro lavoro, la nostra vita».

Due colpi durissimi

La nautica olbiese nell’arco di tre settimane ha subito due colpi durissimi. Agli inizi del mese è andato a fuoco il cantiere della Nautica Fundoni, a Rudalza. In questo caso si parla di danni per quasi due milioni di euro. I Carabinieri stanno lavorando su tutti e due i disastrosi incendi.

