«La città delle aree abbandonate» 

Alcuni marciapiedi (sterrati, stile anni ’40) in pieno centro? Di Area. Vasti terreni artigianali in periferia o latifondi invasi da incendi o rifiuti? Un po’ di Area, spesso di ex Ligestra (società gestita dalla ministeriale Cassa depositi e prestito). E qualcosa appartiene pure alla Provincia. Ma in tutti i casi vige un comune denominatore: lo stato di degrado delle aree (la cui proprietà in alcuni casi sarebbe anche da chiarire del tutto).

Appello

Dinanzi a questo contesto arriva dal Consiglio municipale un appello al recupero e, se possibile, alla valorizzazione di questi terreni che fanno di Carbonia un Comune “figlio” di mille proprietari istituzionali. Con le conseguenze del caso quando le istituzioni non sono attrezzate per la cura delle proprie aree. La proposta arriva dalla consigliera del Gruppo misto Monica Atzori. Le sue parole di preoccupazione sono anche quelle dei cittadini che ogni giorno toccano con mano gli effetti di questa situazione: «Abito in vico Nuoro da 50 anni – racconta Giulio Tocco – siamo passati da Iacp ad Area ma i marciapiedi sono ancora quelli ante guerra: eravamo per anni convinti fosse roba del Comune». E di recente, ai margini della lottizzazione Dalmazia fra via del Minatore e via Logudoro, da un decennio nel mirino degli incendiari, Gianni Corda aveva tuonato contro «l’immobilismo di ex Ligestra che non muove un dito per mettere in sicurezza i terreni con interventi radicali». Ma anche in via Dalmazia di recente un confronto tirato per le lunghe fra Area e Abbanoa sulla proprietà di alcune zone vicino ai palazzi ha fatto scivolare di settimane un urgente intervento (poi messo in atto). A queste condizioni, la coabitazione con altri entri proprietari è di fatto per Carbonia una prigionia in casa propria.

L’incuria

Per la consigliera Atzori «le aree ex Ligestra e Area nel nostro territorio sono in larga misura in stato di incuria e degrado con un significativo danno d’immagine: lasciate in abbandono, rappresentano un problema estetico e una potenziale fonte di opportunità economica detratta alla comunità». Da qui la proposta: «Aprire con gli altri enti un tavolo tecnico permanente aperto alle commissioni consiliari, mappare le aree, renderle sicure e soprattutto fruibili per attività imprenditoriali e sociali: se ne avvantaggerebbe il decoro e creerebbe opportunità lavorative». L’iniziativa si propone di unire le forze. «Anni fa – sottolinea l’assessore comunale all’Urbanistica Giuseppe Casti – avevamo dettagliato con Area ed ex Ligestra la proprietà dei terreni: altro discorso è il richiamo al rispetto delle ordinanze emesse dal Comune». Secondo l’assessora al Patrimonio Giorgi Meli «esiste la volontà di riprendere con i vertici di Fintecna, ex Ligestra, un discorso interrotto anni fa, fissando un incontro anche presso la sede romana».

