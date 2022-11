La città dell’accoglienza fa festa 

Con quasi l’11% di popolazione straniera sul totale dei residenti, Olbia si conferma città dell’accoglienza. Addirittura in controtendenza rispetto al calo dei flussi migratori registrato nella penisola, a fine del 2021 residenti stranieri erano in crescita: 6819 contro i 6526 del 2019. A imporsi sulle oltre 90 nazionalità presenti la comunità romena - il 43% sul totale - seguita dalla nutrita schiera di cittadini senegalesi, presenti in città da oltre trent’anni, e alla quale inclusione e alfabetizzazione ha contribuito in larga misura il Labint, laboratorio interculturale per l’integrazione nato nel 1996.

Dal Senegal all’Ucraina

Ventisei anni di lavoro sul campo per il suo fondatore Tonino Cau, presto affiancato da Aly Cissè (attuale presidente), e molti volontari che hanno tenuto in vita, gratuitamente, corsi di italiano, ambulatori medici e legali. Un faro sociale che ha contribuito - con feste, scambi culturali, concerti e serate culinarie a tema etnico – alla crescita multiculturale della città e che si è adattato alle esigenze e agli stili di vita delle comunità che via via si andavano formando. “Mboumbaye”, la festa in senegalese, per il Labint è stato il ritorno alla vita sociale. «Dopo tre anni di pandemia mancava proprio il rapporto umano – dice Cissè - abbiamo pensato di fare questo per riabbracciarci e stare insieme. Specialmente con gli amici e fratelli ucraini che stanno soffrendo molto». L’ondata umana proveniente dall’Ucraina in guerra ha inciso profondamente sulla scuola che per la prima volta ha ammesso alle lezioni molti bimbi per cui l’inserimento scolastico non era stato possibile. Durante la festa la consegna degli attestati di fine corso è stata un momento emozionante. «L’occasione si è trasformata in una festa alla quale abbiamo voluto invitare, come abbiamo sempre fatto, tutta la cittadinanza – spiega Tonino Cau, fondatore del Labint – Ad Olbia già da tanti anni vivono 1500 badanti ucraine che in questo caso hanno accolto i parenti sfollati. Subito ci hanno chiesto di fare la scuola. La fortuna è che abbiamo tra noi un’insegnante bielorussa che parla benissimo ucraino e a lei abbiamo affidato questa classe di circa 40 studenti tra adulti e bambini. Grazie a un appello, vi è stata una grande mobilitazione di insegnanti volontari che l’hanno supportata».

Riflessioni e musica

L’evento è stato anche l’occasione di informare sui numeri dell’immigrazione forniti dall’ufficio statistico del Comune di Olbia e riportati dall’Associazioni Insula Felix che collabora con il Laboratorio; un momento di riflessione alla luce dell’apporto economico e demografico che questi dati forniscono al territorio. Nel salone parrocchiale della Sacra Famiglia musica dei popoli - con le percussioni africane, il pianista, talento ucraino trapiantato ad Olbia, Rostislav Prachun, fino al chitarrista Alessandro Mazzullo - e una lettura di Pinocchio tradotta in gallurese da Ivan Ponsanu hanno concluso la serata prima della tradizionale cena sardo-etnica a base di malloreddus, cous cous e yassa senegalese, biryan pakistano.