La Città del vino brinda col Nepente 

Un’occasione unica per brindare alla terra e alla comunità. Quei calici disseminati nel cuore di Oliena, però, condensano molteplici significati. Con Nepentes il centro ai piedi del Corrasi si è animato ma soprattutto ha dato il via a un nuovo corso, con l’ingresso tra le Città del vino che sventola orgoglio identitario. «Facevamo già parte dell’associazione Città dell’olio, adesso arriva questo nuovo riconoscimento che suggella il nostro impegno nella valorizzazione di queste due eccellenze del territorio», dice Pierantonia Congiu, assessora comunale all’Agricoltura. «Il nostro vino Nepente rappresenta un viaggio. Svela il nostro carattere. Ripartiamo da qui».

Nel fine settimana il paese ha accolto. Ha fatto comprendere come il celebre vino, raccontato da D’Annunzio, possa esercitare un traino irresistibile. E i tanti visitatori che hanno raggiunto il Giardino Calamida, per una serata tra musica e degustazioni, confermano tutto. «Il Nepente richiama turisti tutto l’anno», spiega Gianfranca Salis, del presidio Galaveras. «Vogliamo allungare la stagione». Svelare un territorio ricco di storia e potenzialità, tutto l’anno, anche grazie a quel settore in costante espansione che è l’enoturismo. Oliena non si nasconde. «Siamo convinti che nel nostro territorio si possa fare turismo in qualsiasi stagione - conclude Pierantonia Congiu - Il nostro è pure un investimento che come Comune stiamo portando avanti: per noi è fondamentale collaborare con le aziende agricole». (g. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA