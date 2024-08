«La città del sole»: Cagliari in evidenza su Polizia moderna 

«La città del sole». Così viene sinteticamente raccontata Cagliari nel titolo della rivista mensile Polizia moderna. Per il numero di luglio infatti è stata scelta la questura cagliaritana per il consueto viaggio alla scoperta del presidi della Polizia in tutto il territorio italiano. «L’impressione che ho avuto fin dai primi giorni è di trovarmi in una realtà cittadina sana, disponibile, sinergica e di trovarmi alla guida di una questura giovane, dinamica, motivata e sostanzialmente in linea con le esigenze della Provincia». Questo uno dei passaggi del questore Rosanna Lavezzaro nell’articolo a firma del giornalista de L’Unione Sarda, Francesco Abate.

Della città di Cagliari mi ha colpito la correttezza dei suoi abitanti, la loro serietà, il grande senso civico e il loro comportamento comunque attento e rispettoso delle regole», prosegue il questore. Nelle quattro pagine dedicata alla città del sole, spiccano anche le foto con una panoramica di Cagliari, della basilica di Bonaria ma anche il mare di Capo Malfatano e del Poetto. Oltre all’articolo con l’intervista al questore, c’è un pezzo dello scrittore cagliaritano Piergiorgio Pulixi e l’intervento della dirigente del commissariato di Quartu, Silvia Casu, sulla terza città della Sardegna, Quartu.

Il numero (per abbonarsi tutte le info sul sito della Polizia di Stato) riserva la copertina alle Olimpiadi di Parigi e alla presenza record degli atleti delle Fiamme Oro: ben 125. E nell’atletica spicca la velocista cagliaritana Dalia Kaddari. (m. v.)

