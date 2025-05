La città del pane e del tempo 

C’è un gran via vai alla scoperta dei pani esposti nel corso Garibaldi. Migliaia di visitatori si sono affacciati già venerdì, e altrettanti ieri negli spazi allestiti dai panificatori protagonisti dell’evento “Il pane respiro del tempo”, promosso da Confcommercio e organizzato da “Sa mesa nostra” in collaborazione con il Centro commerciale naturale Corso Garibaldi e l’associazione 50&più. La mostra chiuderà oggi.

Tanti panificatori espongono le diverse tipologie del pane della Sardegna centrale. I dati di Confcommercio, diretta da Gianluca Deriu, riportano ingressi pari a migliaia i visitatori ogni giorno tra scuole e singoli. Il progetto nasce qualche anno fa per celebrare la ristorazione e la tradizione sarda, tra ricette tipiche, eccellenza e creatività.

«L’iniziativa è nata dall’esperienza di vari panificatori circa quattro anni fa, in collaborazione con Ascom - racconta Ignazio Secchi, storico panificatore di Nuoro - L’obiettivo è quello di promuovere il pane fresco e mettere in evidenza le qualità, perché la panificazione è andata avanti ed è cambiata, ma è rimasta anche la tradizione».

La curiosità

Tra i visitatori tante domande, in particolare sui grani antichi e sui pani “innovativi” come quello proteico, per citarne uno. La mostra è occasione per cogliere l’importanza della salute e del rispetto delle tradizioni, anche la possibilità di realizzare corsi per avvicinare le nuove generazioni. A unire tradizione e innovazione anche le opere d’arte a tema, di Nietta Condemi De Felice e Fernando Mussone. «Sono oltre cento i panifici della provincia di Nuoro che fanno sia pane fresco sia tradizionale anche a lunga conservazione come il carasau ma non solo - afferma Nadia Secchi di Confcommercio - In questi giorni abbiamo parlato di sviluppo della tradizione, futuro e problematiche che incidono sulla produzione di qualità e sul portare avanti delle tradizioni importanti. Le materie prime di qualità sono essenziali, ma anche la manodopera: per questo vogliamo coinvolgere sempre più anche i giovani, affinché possano appassionarsi e portare avanti un prodotto da sempre presente nella nostra alimentazione». Il programma include laboratori didattici per le scuole e attività interattive, esposizione dei pani e riflessioni e degustazioni con gli esperti del settore.

